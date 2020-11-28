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Украина может получить статус страны-кандидата на членство в ЕС - евродепутат
Источник материала: Партизан
Европейская интеграция Украины зависит, в первую очередь, от усилий самой Украины, поэтому, при условии консолидации политической воли не только в Киеве, но и в регионах страны, в течение следующего десятилетия Украина может получить статус страны-кандидата на вхождение в ЕС.
Об этом в пятницу заявил сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства "EURONEST», депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает корреспондент
«Интеграция в ЕС - это путь к развитию успешной страны, и этот успех должен строиться не только в Киеве, но также во всех регионах. Это будет зависеть от наличия национальной интеграции, где все части украинского политического общества на национальном и на региональном уровне, будут искать друзей в Европейском Союзе, формировать коалиции, которые, как я надеюсь, в следующем десятилетии, могли бы открыть двери для украинского членства в ЕС, для получения Украиной статуса страны-кандидата», - сказал европейский политик.
Он выразил надежду, что ЕС, со своей стороны, сможет более амбициозным в том, чтобы помочь процессам европейской интеграции для стран «трио ассоциации» - Украины, Молдовы и Грузии. Но то, каким образом эти возможности будут использованы Украины - зависит только от самой Украины, от ее развития как на общенациональном, так и на региональном уровнях.
6 октября 2020 в Брюсселе состоялся двадцать второй саммит Украина-ЕС. По его итогам Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это встречи подтвердила уверенное движение Украины к полноправному членству в Евросоюзе, и такая перспектива является результатом признания европейскими партнерами общих ценностей, которые отстаивает Украины.
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Европейская интеграция Украины зависит, в первую очередь, от усилий самой Украины, поэтому, при условии консолидации политической воли не только в Киеве, но и в...
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