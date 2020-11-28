Убит один из создателей ядерной программы Ирана

Мухсин Фахризаде, Фото: tasnimnews.com













По данным агентства Tasnim, Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы.





Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв автомобиля Nissan. После этого машину, в которой был ученый, обстреляли другие нападавшие

В результате нападения погибли несколько человек. Известно, речь может идти о родственниках Фахризаде, которые могли находиться вместе с ним в момент покушения. Несколько лет назад на ученого уже нападали, однако тогда ему удалось выжить.





Власти Ирана намекнули на причастность Израиля





Советник аятоллы Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал отомстить за убийство Фахризаде, сообщает Reuters. «Мы как гром ударим по убийцам мученика», — написал приближенный иранского лидера. Дехкан добавил, что Тегеран заставит виновных пожалеть о содеянном. В настоящее время подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности.





Это трусость с серьезным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников





В Минобороны Ирана также подтвердили смерть Фахризаде, назвав его мучеником. «К сожалению, усилия врачей оказались безуспешными», — констатировали там. Ведомство также назвало убийц террористами.





Канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пока отказалась говорить на обозначенную тему. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал на произошедшее. Однако он пока ограничивается ретвитами сообщений об убийстве и воздерживается от комментариев.





В пользу версии об Израиле говорят и другие свидетельства

Telegram-канал «Военный обозреватель» отмечает, что, по всей видимости, к убийству Фахризаде действительно причастны израильские спецслужбы. Это объясняется тем, что ядерщик был убит спустя всего несколько дней после сообщений о тайном визите израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы «Моссада» Йоси Коэна в Саудовскую Аравию.





По данным израильских СМИ, на переговорах обсуждали соглашение между странами, которое может привести к миру. Впрочем, в арабском королевстве эту информацию опровергли.





В Иране уже происходили похожие убийства ученых

11 января 2012 года на севере Тегерана был убит профессор физики Тегеранского технического университета, учены ядерщик Мостафа Ахмади Рошан. Он специализировался на нефтяной промышленности и руководил отделом в ядерном центре в Нетензе, где расположен завод по обогащению урана. В результате теракта также пострадали двое местных жителей, которые оказались недалеко от места происшествия. Заместитель губернатора Тегерана обвинил в произошедшем Израиль.





Убийство Рошана произошло в день второй годовщины теракта 2010 года, в результате которого погиб другой иранский физик-ядерщик Маджид Шахриари. Тогда же было совершено покушение на еще одного ученого Ферейдуна Аббаси: он получил ранения, но выжил. В обоих случаях неизвестные на мотоциклах закрепляли взрывные устройства на машинах, в которых находились ученые. В январе 2010 года произошло покушение и на третьего ученого Али Мохаммади — возле его машины взорвался заминированный мотоцикл.