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«Когда ОМОН, здоровые мужики, начинает бить народ — я этого не понимаю»
Источник материала: Навiны
Один из лучших отечественных футбольных тренеров Виктор Гончаренко, работающий сегодня с московским ЦСКА, высказался о ситуации в Беларуси.
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«Если бы находилась там внутри, была бы более понятная ситуация. Но когда ты долго находишься за пределами страны и нечасто там появляешься, тогда ты не так остро оцениваешь ситуацию», — считает экс-тренер БАТЭ.
Вместе с тем, подчеркнул он, «когда бьют простой народ ОМОНовцы — я категорически против этого».
«Всем понятно, что это неправильно. Кстати, среди ОМОНовцев у меня есть знакомые. Когда здоровые мужики начинают бить народ — я этого не понимаю. Тем более мы знаем, что этот народ добрый, не злобный, добродушный», — резюмировал Гончаренко.
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Один из лучших отечественных футбольных тренеров Виктор Гончаренко, работающий сегодня с московским ЦСКА, высказался о ситуации в Беларуси.
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