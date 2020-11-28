«Когда ОМОН, здоровые мужики, начинает бить народ — я этого не понимаю»

Один из лучших отечественных футбольных тренеров Виктор Гончаренко, работающий сегодня с московским ЦСКА, высказался о ситуации в Беларуси.



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В интервью он отметил, что, живя в России, «находишься далеко от всех этих событий».

«Если бы находилась там внутри, была бы более понятная ситуация. Но когда ты долго находишься за пределами страны и нечасто там появляешься, тогда ты не так остро оцениваешь ситуацию», — считает экс-тренер БАТЭ.

Вместе с тем, подчеркнул он, «когда бьют простой народ ОМОНовцы — я категорически против этого».

«Всем понятно, что это неправильно. Кстати, среди ОМОНовцев у меня есть знакомые. Когда здоровые мужики начинают бить народ — я этого не понимаю. Тем более мы знаем, что этот народ добрый, не злобный, добродушный», — резюмировал Гончаренко.