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«Когда ОМОН, здоровые мужики, начинает бить народ — я этого не понимаю»

28.11.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из лучших отечественных футбольных тренеров Виктор Гончаренко, работающий сегодня с московским ЦСКА, высказался о ситуации в Беларуси.

«Когда ОМОН, здоровые мужики, начинает бить народ — я этого не понимаю»
Фото носит иллюстративный характер

В интервью он отметил, что, живя в России, «находишься далеко от всех этих событий».

«Если бы находилась там внутри, была бы более понятная ситуация. Но когда ты долго находишься за пределами страны и нечасто там появляешься, тогда ты не так остро оцениваешь ситуацию», — считает экс-тренер БАТЭ.

Вместе с тем, подчеркнул он, «когда бьют простой народ ОМОНовцы — я категорически против этого».

«Всем понятно, что это неправильно. Кстати, среди ОМОНовцев у меня есть знакомые. Когда здоровые мужики начинают бить народ — я этого не понимаю. Тем более мы знаем, что этот народ добрый, не злобный, добродушный», — резюмировал Гончаренко.

 
 
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Один из лучших отечественных футбольных тренеров Виктор Гончаренко, работающий сегодня с московским ЦСКА, высказался о ситуации в Беларуси.
 
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