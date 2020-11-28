65 шагов: как власти собираются побороть инфляцию

Совместным постановлением Совмина и Национального банка от 25 ноября № 674/22 утверждена антиинфляционная программа в Беларуси на 2021-2023 годы. Документ опубликован 28 ноября на Национальном правовом интернет-портале.





Программа содержит 65 мероприятий по таким направлениям, как денежно-кредитная политика; структурные меры по снижению инфляции в отраслях экономики; ценовая политика (прогнозирование (планирование) цен (тарифов), методология ценового регулирования, тарифное регулирование, организация и контроль ценообразования); снижение сезонной волатильности цен; противодействие монополистической деятельности и развитие конкуренции и коммуникационная политика.

В частности, запланирован переход к среднесрочным целевым параметрам инфляции, расширение применения финансовых инструментов биржевой торговли, в том числе механизма хеджирования рисков при реализации товаров и сырья на товарной бирже, исключение возможности использования обменного курса при установлении цен в качестве индикаторов.

Обещано изменение подходов к работе магазинов-дискаунтеров, в том числе установление критерия уровня торговых надбавок при формировании розничных цен и введение для них послаблений в разработке и утверждении ассортиментных перечней товаров.

Также речь идет о совершенствовании подходов к ценообразованию на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и услуги.

В ближайшие три года должна быть расширена практика проведения государственных закупок в электронном формате, внедрена система анализа конъюнктурных цен с использованием каталога продукции в госзакупках.

Планируется поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики, в том числе для организаций жилищно-коммунального хозяйства, сдерживание роста затрат на оказание услуг ЖКХ и поддержание 100-процентного уровня возмещения населением затрат на них.

По данным Белстата, в январе-октябре 2020 года инфляция составила 5,4% при официальном годовом прогнозе 5%. Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен за 10 месяцев с начала года.

Евразийский банк развития ожидает, что по итогам 2020 года цены в Беларуси вырастут на 6,4%.