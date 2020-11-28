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Бондаренко «был выпивший, был пьяный». Лукашенко обвинил врача в фальстификации анализов

28.11.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время общения с персоналом 6-й городской клинической больницы Минска 27 ноября Александр Лукашенко во второй раз заявил, что погибший после избиения людьми в штатском 11 ноября на символической «площади Перемен» (двор на ул. Червякова в Минске) 31-летний Роман Бондаренко был пьян.

Бондаренко «был выпивший, был пьяный». Лукашенко обвинил врача в фальстификации анализов
Фото president.gov.by

19 ноября Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разглашение результатов медицинского освидетельствования Бондаренко по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). По делу задержаны врач-анестезиолог Минской больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин и журналист портала tut.by Катерина Борисевич. Правозащитники признали их политзаключенными.

О возбуждении уголовного дела по факту смерти Бондаренко не сообщалось.

Опубликованные на портале материалы свидетельствуют о том, что этилового спирта в крови погибшего при поступлении в больницу обнаружено не было.

«Наутро Сорокин этот сбрасывает на tut.by — tut.by, да? — сбрасывает документ фальсифицированный, что у него ноль промилле. И вот некоторые тут стоят, постятся с этим «ноль промилле». Ты зачем это делаешь, зачем ты фальсифицируешь факты? Ну был выпивший, был пьяный. Зачем?» — сказал Лукашенко.

«И никто на него (врача. — БелаПАН.) не давил. Слушайте, чтоб не было никакого давления, не нарушайте закон», — призвал он.

Впервые о том, что Бондаренко якобы был пьян, Лукашенко заявил 13 ноября после того, как подобную информацию озвучил Следственный комитет.

(Использованы выпуски новостей телеканала «Беларусь 1».)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Во время общения с персоналом 6-й городской клинической больницы Минска 27 ноября Александр Лукашенко во второй раз заявил, что погибший после избиения людьми в...
 
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