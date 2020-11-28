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Глава МИД Украины опроверг озвученные Лукашенко «данные спецслужб»

28.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, никаких таких слов, которые привел Александр Лукашенко, в его разговорах с главой МИД Германии не звучало.

Напомним, в пятницу, посещая 6-ю клиническую больницу, Александр Лукашенко в беседе с врачами озвучил «данные спецслужб» о подготовке переворота в Беларуси:

— Ноябрь месяц — интересна позиция украинцев, я выбрал специально по Украине. Кулеба заявил главе МИД Германии, цитата: «Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер (в Беларуси). Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производств». Им-то что надо? Мы же всегда, даже россияне на меня всегда обижались: «Ну почему ты украинцев поддерживаешь?»

Министр иностранных дел Украины был удивлен данной записью.

«Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Масом не звучало. Я принципиально против того, чтобы «душить Беларусь», ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно», — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

 
 
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, никаких таких слов, которые привел Александр Лукашенко, в его разговорах с главой МИД Германии не...
 
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