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Елисеев: «Благодаря этой самой «подлянке» и вылез Лукашенко как политик»
28.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог о трагикомическом колесе истории.
Накануне Александр Лукашенко заявил: «Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех – руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас».
— Юморное заявление сделал правитель, посещая больницу, —
Он на 100% воспользовался горбачевской перестройкой и участвовал в самых первых свободных выборах народных депутатов СССР в 1989 году.
Причем вылез как черт из табакерки по тому самому округу, по которому шел зампред Совмина БССР Вячеслав Кебич. То есть посмел нанести удар по советской вертикали власти!
И хоть тогда и уступил Кебичу, пролез-таки в белорусский парламент уже в следующем году, откуда и начал применять свои манипуляторские способности и всех изобличать уже на республиканском уровне. Да так, что вскоре взял и президентское кресло.
И вот прошло 26 лет. Протестун, благодаря перестройке Горбачева посмевший ударить по советской вертикали власти в 1989 году, за этот период построил уже свою вертикаль власти, отменил свободные выборы и вернул несколько модифицированную советскую политическую систему.
Теперь критикует Горбачева, свободные выборы и протестующих против его вертикали власти.
Не трагикомично ли?
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Политолог о трагикомическом колесе истории.
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