ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елисеев: «Благодаря этой самой «подлянке» и вылез Лукашенко как политик»

28.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог о трагикомическом колесе истории.

Елисеев: «Благодаря этой самой «подлянке» и вылез Лукашенко как политик»

Накануне Александр Лукашенко заявил: «Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех – руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас».

— Юморное заявление сделал правитель, посещая больницу, — пишет аналитик Андрей Елисеев. — Дело в том, что именно благодаря этой самой «подлянке», свободным выборам в свое время и вылез Лукашенко как политик.

Он на 100% воспользовался горбачевской перестройкой и участвовал в самых первых свободных выборах народных депутатов СССР в 1989 году.

Причем вылез как черт из табакерки по тому самому округу, по которому шел зампред Совмина БССР Вячеслав Кебич. То есть посмел нанести удар по советской вертикали власти!

И хоть тогда и уступил Кебичу, пролез-таки в белорусский парламент уже в следующем году, откуда и начал применять свои манипуляторские способности и всех изобличать уже на республиканском уровне. Да так, что вскоре взял и президентское кресло.

И вот прошло 26 лет. Протестун, благодаря перестройке Горбачева посмевший ударить по советской вертикали власти в 1989 году, за этот период построил уже свою вертикаль власти, отменил свободные выборы и вернул несколько модифицированную советскую политическую систему.

Теперь критикует Горбачева, свободные выборы и протестующих против его вертикали власти.

Не трагикомично ли?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Осень не сдается: лютики и боровики в конце ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика