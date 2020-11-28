Елисеев: «Благодаря этой самой «подлянке» и вылез Лукашенко как политик»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог о трагикомическом колесе истории.





Накануне Александр Лукашенко заявил: «Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех – руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас».

— Юморное заявление сделал правитель, посещая больницу, — пишет аналитик Андрей Елисеев. — Дело в том, что именно благодаря этой самой «подлянке», свободным выборам в свое время и вылез Лукашенко как политик.

Он на 100% воспользовался горбачевской перестройкой и участвовал в самых первых свободных выборах народных депутатов СССР в 1989 году.

Причем вылез как черт из табакерки по тому самому округу, по которому шел зампред Совмина БССР Вячеслав Кебич. То есть посмел нанести удар по советской вертикали власти!

И хоть тогда и уступил Кебичу, пролез-таки в белорусский парламент уже в следующем году, откуда и начал применять свои манипуляторские способности и всех изобличать уже на республиканском уровне. Да так, что вскоре взял и президентское кресло.

И вот прошло 26 лет. Протестун, благодаря перестройке Горбачева посмевший ударить по советской вертикали власти в 1989 году, за этот период построил уже свою вертикаль власти, отменил свободные выборы и вернул несколько модифицированную советскую политическую систему.

Теперь критикует Горбачева, свободные выборы и протестующих против его вертикали власти.

Не трагикомично ли?