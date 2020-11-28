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ГАИ опробует еще один способ борьбы с пьяными водителями
28.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Photo : ГАИ МВД Беларуси
"Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, совершенных пьяными водителями, значительно выше по сравнению с остальными авариями. В полтора раза больше смертельных случаев и тяжелых травм у пострадавших", ― сказали в ГАИ.
До 30 ноября на дорогах вокруг Минска продолжается областная профилактическая акция "Трезвый водитель", контроль на дорогах в этот период будет усилен, особенно в выходные дни в местах повышенной аварийности, отметили в Госавтоинспекции.
В Беларуси за "пьяную" езду, а также за передачу управления нетрезвому человеку и за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрены лишение прав на 3 года и штраф от 50 до 100 базовых величин, напомнили в ГАИ. Те же нарушения, совершенные повторно, влекут уже уголовную ответственность, а автомобиль будет конфискован, даже если не принадлежит нарушителю.
С начала года на областных трассах были задержаны пьяными более 3 тысяч водителей, 156 из них попались инспекторам ГАИ повторно. В Госавтоинспекции предложили гражданам сообщать о пьяных водителях по телефону 102.
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По сравнению с прошлым годом, только в Минской области число ДТП по вине пьяных водителей выросло почти вдвое.
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