Что происходит с организмом, когда вы едите красную рыбу?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Обычно красная рыба: семга, форель, лосось, горбуша и другие подвиды – ассоциируется у нас с праздничными застольями и Новым годом. Но с недавнего времени она плотно вошла в меню любителей правильного питания и всех, кто следит за своим здоровьем. Так почему же красная рыба приобрела такую популярность и завоевала признание на кухне – попробовал разобраться Sputnik.

Красная рыба со знаком плюс

В красных сортах рыбы содержится огромное количество жирных кислот омега-3, предотвращающих развитие сердечно-сосудистых заболеваний и очищающих организм от вредного холестерина. Немаловажным плюсом является и то, что рыба содержит легкоусвояемые белки, что делает ее полноценным диетическим продуктом.

В составе красной рыбы присутствует селен – именно он укрепляет иммунитет и приостанавливает процессы старения организма. Также красную рыбу употребляют в профилактических целях от гипертонии и онкологии.

Йод, входящий в состав красной рыбы, нормализует работу эндокринной системы, а мелатонин успокаивает нервы и борется с бессонницей. Кальций и фосфор укрепляют кости, а витамин B6 полезен для женского здоровья.

Красная рыба со знаком минус

Несмотря на свои явные плюсы, красная рыба имеет некоторые противопоказания к употреблению. Ее не рекомендуется есть, если у вас есть аллергия, заболевания почек или печени, а также туберкулез. Не стоит злоупотреблять красной рыбой и тем, кто страдает язвой желудка или гастритом в период обострения.

В любом случае, всегда обращайте внимание на производителя и происхождение красной рыбы и соблюдайте меру в ее употреблении – до 500 граммов в неделю. Будьте здоровы!

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