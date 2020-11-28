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«Не молчите!»: украинские писатели призвали мир помочь Беларуси
Источник материала: Хартия'97
«Не молчите!»: украинские писатели призвали мир помочь Беларуси
Свободные белорусы важны для Европы.
Украинские писатели и общественные деятели, входящие в состав Украинского ПЕН-центра, заявили о своей солидарности с гражданами Беларуси, которые вышли на акции протеста против фальсификации выборов.
В своем
"Как мало кто, мы понимаем, какой есть цена свободы. И вместе с вами обращаемся к мировой общественности: поддержите свободных белорусов! Помогите остановить насилие в европейской стране!»
"Не молчите! Мы слишком хорошо знаем цену молчания, которое привело к преступлениям против человечности в Югославии, к российским военным преступлениям в Украине. Жыве Беларусь!»
Письмо, составленное на белорусском, украинском и английском языках, уже подписали более 40 писателей, переводчиков, журналистов и религиозных деятелей Украины.
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Свободные белорусы важны для Европы.
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