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«Не молчите!»: украинские писатели призвали мир помочь Беларуси

28.11.2020 09:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Не молчите!»: украинские писатели призвали мир помочь Беларуси

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  • 28.11.2020, 8:55
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«Не молчите!»: украинские писатели призвали мир помочь Беларуси

Свободные белорусы важны для Европы.

Украинские писатели и общественные деятели, входящие в состав Украинского ПЕН-центра, заявили о своей солидарности с гражданами Беларуси, которые вышли на акции протеста против фальсификации выборов.

В своем открытом письме к белорусским коллегам литераторы Украины решительно осудили "режим Лукашенко и всех, кто ему служит" , за то, что они используют грубую силу для подавления протестов.

"Как мало кто, мы понимаем, какой есть цена свободы. И вместе с вами обращаемся к мировой общественности: поддержите свободных белорусов! Помогите остановить насилие в европейской стране!»

"Не молчите! Мы слишком хорошо знаем цену молчания, которое привело к преступлениям против человечности в Югославии, к российским военным преступлениям в Украине. Жыве Беларусь!»

Письмо, составленное на белорусском, украинском и английском языках, уже подписали более 40 писателей, переводчиков, журналистов и религиозных деятелей Украины.

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