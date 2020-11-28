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Главная проблема Кремля в Беларуси

28.11.2020 09:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Главная проблема Кремля в Беларуси

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  • 28.11.2020, 8:46
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Главная проблема Кремля в Беларуси

В нашей стране появился новый субъект политики.

Все рассуждения Сергея Лаврова в Минске об организации Западом «цветной революции» в Беларуси – это не только сознательное стремление создать нужную Москве картину, выдать желаемое за существующее. Не исключаю, что российская элита в это искренне верит, пишет в своем телеграм-канале политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Главная проблема Кремля заключается в том, что он не может признать очевидный факт: в Беларуси появился новый субъект политики – белорусский народ. Осознание этой новой действительности противоречит менталитету российской элиты. Мол, как это народ может стать субъектом политики, иметь право голоса? Такого не может быть по определению. Доля народа - быть только объектом манипуляций. Как это эффективно делают российские телеканалы с собственным народом. И если в Беларуси что-то пошло не так, то в Кремле приходят к простым выводам: граждане Беларуси стали объектом манипуляции Запада, управляемые Польшей телеграмм-каналы сбили наивных белорусов с «правильного пути».

Что нужно делать? Прислать в Минск российских пиарщиков…

Однако из этого почему-то ничего не получилось. Привычные схемы не работают, так как Кремль отказывается признать непривычную для них реальность.

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Теги: Минск
 
 
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В нашей стране появился новый субъект политики.
 
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