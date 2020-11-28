|
Главная проблема Кремля в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Главная проблема Кремля в Беларуси
В нашей стране появился новый субъект политики.
Все рассуждения Сергея Лаврова в Минске об организации Западом «цветной революции» в Беларуси – это не только сознательное стремление создать нужную Москве картину, выдать желаемое за существующее. Не исключаю, что российская элита в это искренне верит, пишет в своем
Главная проблема Кремля заключается в том, что он не может признать очевидный факт: в Беларуси появился новый субъект политики – белорусский народ. Осознание этой новой действительности противоречит менталитету российской элиты. Мол, как это народ может стать субъектом политики, иметь право голоса? Такого не может быть по определению. Доля народа - быть только объектом манипуляций. Как это эффективно делают российские телеканалы с собственным народом. И если в Беларуси что-то пошло не так, то в Кремле приходят к простым выводам: граждане Беларуси стали объектом манипуляции Запада, управляемые Польшей телеграмм-каналы сбили наивных белорусов с «правильного пути».
Что нужно делать? Прислать в Минск российских пиарщиков…
Однако из этого почему-то ничего не получилось. Привычные схемы не работают, так как Кремль отказывается признать непривычную для них реальность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашей стране появился новый субъект политики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)