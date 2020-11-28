Мама двоих детей: «Пусть деньги на пианино в детский сад просят у Александра Григорьевича»

Источник материала: Салiдарнасць

В проекте «Обратная сторона медали» разузнали, как обстоят дела в учреждениях образования с поборами на нужды классов и групп после президентских выборов? Две истории — из Минска и регионов.





Иллюстративное фото

«Вместо попечительских взносов в гимназию родители собирают деньги на оплату штрафов и адвоката»

Ребенок Ульяны (имя изменено по просьбе героини — прим. «С») посещает минскую гимназию №4 — ту самую, в которой ученики устраивали на переменках флешмобы — пели песни, а потом отстаивали свою позицию об акциях солидарности.

После этих событий отец четверых детей Андрей Осипенко решил поддержать учащихся. Он развернул у школы плакат, на котором написал: «Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi!» Мужчину задержали и посадили на 15 суток.

Появление в гимназии сотрудников милиции в шлемах и бронежилетах, которые напугали детей, и задержание Осипенко вызвало возмущение родителей, рассказывает Ульяна. По ее словам, градус недовольства возрастал после выборов.

— В сентябре в гимназии состоялась лекция для учащихся, на которой сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Минска Виктория Рудая назвала бело-красно-белый флаг нацистским символом и предупредила больше двух не собираться, поскольку это «массовая акция».

После этого родители встретились с администрацией и отказались платить взносы в попечительский совет. Решили даже на туалетную бумагу не собираться. Выяснили, что этим предметом гигиены школы должно обеспечивать Минобразования.

— После этого туалетная бумага исчезла из туалетов?

— Нет, но, насколько я знаю, ее не хватает.

— Сколько средств перечисляли родители на попечительский совет?

— При поступлении на расчетный счет гимназии перечисляют по 500 рублей.

— Я не ослышалась? Вход в гимназию стоит 500 рублей?

— Да, и я такую сумму переводила. В гимназию зачисляют по живой очереди, не по прописке. И тебе дается номер счета — до 1 сентября надо перечислить.

Родители боялись, что если ты не оплатишь до 1 сентября, то ребенка могут не зачислить.

Потом ежегодно родители переводили по 60 рублей на расчетный счет на нужды гимназии. Средства тратились как на текущие расходы, например, фильтры для воды, так и на ремонт.

Благодаря нашим финансам гимназия очень хорошо выглядит. Столовая — как ресторан в национальном стиле. В этом году средства потратили на кабинет химии, покупали новое оборудование. Все, что должно делать государство, делалось за счет родителей.

Я хотела, чтобы мой ребенок здесь учился, и была готова платить деньги. Но когда на детей присылают милицию, когда 16-летнему учащемуся хотят пришить административную статью за якобы «несанкционированное массовое мероприятие» в стенах школы, то за это никто платить не готов.

По словам Ульяны, в детском саду, который посещает младший ребенок, у нее не было сил бороться с поборами.

— Оплатили рублей 50 — на туалетную бумагу и канцелярские принадлежности. Недавно попросили сдать по 5 рублей на покупку пианино. Я сказала: «Пусть пианино просят у Александра Григорьевича».

В регионах сбор средств на нужды детского сада преподносят как «добровольную акцию»

— Через неделю после начала учебного года меня удалили из родительского чата, — рассказывает Александра, мама 5-летнего Артема, который посещает детский сад в райцентре.

По словам Александры, чат активизировался, когда родительский комитет начал собирать деньги на игрушки.

— Я выступила с предложением написать письмо в райисполком и разузнать, сколько средств на эти цели выделяется из бюджета. Несколько человек лайкнули мое сообщение. Мамы из родительского комитета начали писать, мол, не хотите сдавать — не сдавайте.

Я не против поучаствовать в покупке игрушек в группу — моему сыну в саду нравится, он ходит туда с удовольствием. Тем более, суммы небольшие — по 5-10 рублей в месяц.

Но дело принципа после событий, произошедших после выборов, контролировать распределение госбюджета и интересоваться, на что же идут наши налоги.

Попытки Александры просветить родителей и объяснить, что за игрушки детям они платят дважды, результата не дали.

— Некоторые считают, что письма в исполком о финансировании группы и садика закончатся проверками и воспитателям скажут «атата», мол, плохо работаете с родителями.

«Зачем мы будем создавать проблемы воспитателям?» — рассуждает одна мама, кстати, педагог, который знает систему образования изнутри.

Я объясняла, что это незаконно, и воспитателей не могут наказать за то, что родители не сдают деньги на игрушки и интересуются распределением бюджетных средств. Проводила параллель со школой, спрашивала, готовы ли родители приобретать за свой счет парты и стулья в первый класс. В итоге меня обвинили в том, что сею раздор и удалили со словами «у нас не оппозиционный и не правовой чат».

Недавно воспитатель вручила мне распечатку с номером счета управления образования. Попечительский совет детского сада приглашает родителей принять участие в добровольной акции, направленной на укрепление материально-технической базы учреждения. Сумма прописана не была. Воспитатель подчеркнула, что переводить деньги или нет — личное дело каждого, никто никого не заставляет.

Спецпроект — «Обратная сторона медали» — основан на личном опыте учеников, студентов, преподавателей, родителей, и расскажет, что скрыто от посторонних глаз за стенами детских садов, школ, техникумов и вузов. Читайте на страницах gazetaby.com.