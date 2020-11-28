В Могилёве произошёл пожар на крупном текстильном предприятии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 ноября около половины десятого вечера произошёл пожар на предприятии в Могилёве.

По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на участке непрерывного крашения ОАО «Моготекс», расположенного на улице Гришина. К моменту прибытия спасателей наблюдался дым из отделочного корпуса, горела кровля. Все 38 работников сами вышли на улицу.



Фото: МЧС Беларуси

Пожар был потушен, огнём повреждены установка по окраске тканей, вентиляционный канал и часть кровли. Никто не пострадал. Выясняется причина пожара.



Фото: МЧС Беларуси