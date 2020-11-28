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В Могилёве произошёл пожар на крупном текстильном предприятии

28.11.2020 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 ноября около половины десятого вечера произошёл пожар на предприятии в Могилёве. 

По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на участке непрерывного крашения ОАО «Моготекс», расположенного на улице Гришина. К моменту прибытия спасателей наблюдался дым из отделочного корпуса, горела кровля. Все 38 работников сами вышли на улицу. 

В Могилёве произошёл пожар на крупном текстильном предприятии
Фото: МЧС Беларуси  

Пожар был потушен, огнём повреждены установка по окраске тканей, вентиляционный канал и часть кровли. Никто не пострадал. Выясняется причина пожара. 

В Могилёве произошёл пожар на крупном текстильном предприятии
Фото: МЧС Беларуси  

Месяцем ранее загорание случилось на стройке крупного жилого комплекса на улице Мястровской в Минске. Пожар произошёл в офисной части шестиэтажки – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 ноября около половины десятого вечера произошёл пожар на предприятии в Могилёве.  По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на участке...
 
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