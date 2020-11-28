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В Могилёве произошёл пожар на крупном текстильном предприятии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 ноября около половины десятого вечера произошёл пожар на предприятии в Могилёве.
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Пожар был потушен, огнём повреждены установка по окраске тканей, вентиляционный канал и часть кровли. Никто не пострадал. Выясняется причина пожара.
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Новости Беларуси. 27 ноября около половины десятого вечера произошёл пожар на предприятии в Могилёве. По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на участке...
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