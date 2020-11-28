Маленькие, но красивые: посмотрите, как выглядят кухни площадью до 7 квадратных метров в минских квартирах

Источник материала: Tut.by

Маленькую кухню обустроить сложно, а чтобы вышло еще и красиво — это уже задача со звездочкой. Нашли несколько квартир в столице, владельцы которых на кухнях площадью менее 7 «квадратов» сумели создать и функциональное, и стильное пространство.

1. Однокомнатная квартира с кухней 4,8 кв. м

Квартира расположена в кирпичном 4-этажном доме 1958 года по ул. Толбухина. Общая площадь — 31,9 кв. м. Просят за нее 74 999 долларов.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В этой сталинке в 2017 году сделан капремонт, все коммуникации были заменены. Также в квартире выровнены стены и полы, установлены двухкамерные стеклопакеты. Встроенная кухня с техникой прилагается.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

2. Однокомнатная квартира с кухней 5,9 кв. м

Квартира расположена в 5-этажном кирпичном доме 1964 года постройки по ул. В. Хоружей. Общая площадь — 34,5 кв. м. Квартира выставлена за 64 тысячи долларов.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В квартире сделан довольно современный ремонт. Есть застекленный балкон. Кухня — маленькая, но здесь есть все необходимое.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

3. Двухкомнатная квартира с кухней 6,48 кв. м

Квартира расположена в 5-этажном панельном доме 1973 года постройки по ул. Куйбышева. Общая площадь — 49,66 кв. м. Стоимость квартиры — 66 тысяч долларов.



Фото: realt.by

В квартире сделан свежий современный ремонт. На полу уложен паркет. Установлены стеклопакеты. Кухня небольшая, но выглядит уютной и симпатичной.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

4. Двухкомнатная квартира с кухней 6,8 кв. м

Квартира расположена в кирпичном двухэтажном доме 1954 года постройки по ул. Нововиленской. Общая площадь — 46,8 кв. м. Стоит квартира 56 900 долларов, к ней прилагается хозпостройка.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В квартире высокие — 2,77 м — потолки и толстые стены, которые обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию. Кухня — небольшая, но современная, светлая и уютная.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

5. Двухкомнатная квартира с кухней 6,9 кв. м

Квартира расположена в кирпичном 9-этажном доме 1979 года постройки по Логойскому тракту. Общая площадь — 51,4 кв. м. Продается квартира за 82 900 долларов.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В квартире заменены все коммуникации, сделан качественный ремонт. «Выравнивались стены, заливалась стяжка. Сантехника и мебель — из дорогих коллекций». Встроенная кухня с техникой — прилагается.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by