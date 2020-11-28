Глава МИД Украины опроверг «перехваты» КГБ Беларуси

Источник материала: АФН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, беседуя с главой МИД Германии Хайко Масом, он не призывал "душить Беларусь", как это утверждает Александр Лукашенко.

"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Масом не звучало. Я принципиально против того, чтобы "душить Беларусь", ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал Кулеба в своем микроблоге Twitter вечером в пятницу, 27 ноября.

Ранее, в тот же день, Лукашенко во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска "озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Беларуси и их планы в отношении страны".

В частности, Лукашенко привел следующую фразу разговора Кулебы с Масом: "Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".