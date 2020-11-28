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Свобода и солидарность: появился сайт памяти Павла Шеремета

28.11.2020 09:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня день рождения журналиста, основателя сайта «Белорусский партизан» Павла Шеремета. Ему исполнилось бы 49 лет.

Свобода и солидарность: появился сайт памяти Павла Шеремета

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева взорвался его автомобиль, когда он ехал на радиоэфир.

Семья, друзья и коллеги Павла Шеремета создали фонд "Свобода и солидарность", чтобы сохранить все то, что создал журналист, а также продолжить его дело: поддерживать молодых журналистов и свободу слова в Беларуси, Украине и России. Сегодня, в день рождения Павла, начал работать сайт, где можно найти информацию о Фонде, а также историю Павла Шеремета, его интервью, фильмы и книги: https://pavelsheremet.com/

“Время стремительно мчится вперёд. Вот уже четыре года, как с нами нет Павла. Очень хотелось бы, чтобы сайт, который начинает свою работу в память о нём, являлся рупором для всех журналистов, правозащитников и простых людей, которые не боятся говорить правду. Потому что девиз, с которым жил и работал Павел: “Сила не в силе, сила - в правде!” – отметила мама Павла, председатель Фонда Людмила Шеремет.

Над сайтом работала гродненская веб-студия «Иквадарт».

«Мы взялись за проект из-за личности Павла Шеремета, который был честным и сильным человеком. Таких людей нельзя забывать, о таких людях нужно рассказывать», - прокомментировал директор студии Глеб Койпиш.

На сайте будут появляться новости о возможностях Фонда, которые будут актуальны для журналистов трёх стран, последние новости о расследовании убийства Павла Шеремета. Здесь также можно посмотреть документальные фильмы журналиста, найти его книги (Павел Шеремет – автор нескольких публицистических книг, а также учебного пособия для телевизионных журналистов), прочесть его лучшие материалы.

Фонд имени Павла Шеремета планирует ежегодно выдавать премию лучшим журналистам Беларуси, Украины и России – странах, где жил и работал журналист. Также Фонд планирует назначить именную стипендию для талантливых студентов журфаков трех стран.

Павел Шеремет работал в трех странах –​ Беларуси, России и Украине. После его ареста за критические материалы в 1997 году он был депортирован в Россию по требованию тогдашнего президента Бориса Ельцина. Позже Шеремета лишили белорусского гражданства.

С 1998 году журналист строил профессиональную карьеру в России, работал на ведущих российских телеканалах как автор документальных фильмов и спецпроектов. Но в конце 2000-х он вынужден был покинуть Первый телеканал, потому что не захотел мириться с цензурой и давлением.

С 2012 года Павел Шеремет жил и работал в Киеве: был автором и ведущим программы в формате late-night-show «Против ночи с Павлом Шереметом», вел утреннее шоу на украинском «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а 2014 стал исполнительным директором издания. Занимался развитием школы журналистики при «Украинской правде», проводил мастер-классы по технике интервью, спецрепортажей и документалистики.

После гибели Павла Шеремета похоронили на Северном кладбище под Минском.

 
 
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Сегодня день рождения журналиста, основателя сайта «Белорусский партизан» Павла Шеремета. Ему исполнилось бы 49 лет.
 
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