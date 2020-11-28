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В Беларуси начал дорожать общественный транспорт
Источник материала: Партизан
В Гродно и Гомеле дорожает проезд в городском транспорте.
28 ноября на Национальном правовом интернет-портале опубликованы решения о Гродненского и Гомельского облисполкомов повышении стоимости проезда на 16,67% — с 60 до 70 копеек. В экспрессных маршрутах одна поездка обойдется в 80 копеек.
Сами документы подписаны председателями областных исполкомов 19 (Гомель) и 20 ноября (Гродно), но официально опубликованы только сейчас. Решения губернаторов вступят в силу с 29 ноября.
Учитывая, что стоимость проезда в областях Беларуси обычно повышается синхронно, стоит ожидать подорожания талонов и в других городах и Минске.
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В Гродно и Гомеле дорожает проезд в городском транспорте.
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