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В Беларуси начал дорожать общественный транспорт

28.11.2020 09:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно и Гомеле дорожает проезд в городском транспорте.

28 ноября на Национальном правовом интернет-портале опубликованы решения о Гродненского и Гомельского облисполкомов повышении стоимости проезда на 16,67% — с 60 до 70 копеек. В экспрессных маршрутах одна поездка обойдется в 80 копеек.
Сами документы подписаны председателями областных исполкомов 19 (Гомель) и 20 ноября (Гродно), но официально опубликованы только сейчас. Решения губернаторов вступят в силу с 29 ноября.

Учитывая, что стоимость проезда в областях Беларуси обычно повышается синхронно, стоит ожидать подорожания талонов и в других городах и Минске.
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В Гродно и Гомеле дорожает проезд в городском транспорте.
 
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