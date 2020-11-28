Алехнович: ресурсов продержаться у властей Беларуси осталось на 4-6 месяцев

пишет telegraf.by Во время общения стороны обсудили ситуацию в Беларуси, в том числе на предприятиях,telegraf.by





Рабочие рассказали, что к стачке присоединяются всё новые работники. И сейчас, по их словам, один из главных способов давления на власти – это остановка кредитов для предприятия. Представитель фондов солидарности Ярослав Лихачевский добавил, что это еще и остановка производства и приостановка контрактов с Нафтаном. Светлана Тихановская запросила у актива список иностранных партнеров предприятия, чтобы призывать их к заморозке сотрудничества, пока на «Нафтане» репрессируют работников, сообщает тг-канал экс-кандидата.

По словам сотрудников «Нафтана», штрейкбрехеры, которых с их предприятия высылали на «Гродно Азот», – это специалисты не высокого уровня. И на Азоте сотрудники отказались обучать их работе на производстве, в результате план по замене работников провалился, отметили нафтановцы.





Активисты стачкома рассказали, что на «Нафтане» оборудование сильно изношено – и они уже готовы собирать данные о ресурсах, которые необходимы для будущей реновации производства.





Представитель Светланы Тихановской по экономике Алесь Алехнович отметил, что «средств на функционирование у режима осталось на 4-6 месяцев», поэтому, заявил он, нужно продолжать давление, а экономическая группа будет работать над программой помощи.





Актив «Нафтана» выразил готовность наращивать стачку, а представитель стачкома «Беларуськалия» Глеб Сандрос призвал для лучшего результата работать сообща.





Светлана Тихановская заявила, что все, кто был уволен за свою гражданскую позицию, будут восстановлены на рабочих местах после отставки Лукашенко.





Ранее экономист Алесь Алехнович, представитель Светланы Тихановской по экономическим реформам, рассказал, почему и в Европе, и в Беларуси изменилась мысль о необходимости экономических санкций, и объяснил, чем грозит отключение страны от системы SWIFT.



