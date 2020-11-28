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ФИФА призвала все 211 футбольных федераций почтить память Диего Марадоны

28.11.2020 09:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ФИФА обратилась ко всем 211 футбольным федерациям планеты с просьбой почтить память легенды мирового футбола Диего Марадоны.




"Мы призываем соблюдать минуту молчания на каждом футбольном матче в ближайшие выходные или в следующие, чтобы почтить одну из величайших футбольных икон всех времен", — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа на 61-м году жизни. Футболист умер в доме в городе Тигре недалеко от Буэнос-Айреса, где проходил реабилитацию после операции на головном мозге.
 
 
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ФИФА обратилась ко всем 211 футбольным федерациям планеты с просьбой почтить память легенды мирового футбола Диего Марадоны.
 
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