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ФИФА призвала все 211 футбольных федераций почтить память Диего Марадоны
Источник материала: Партизан
ФИФА обратилась ко всем 211 футбольным федерациям планеты с просьбой почтить память легенды мирового футбола Диего Марадоны.
"Мы призываем соблюдать минуту молчания на каждом футбольном матче в ближайшие выходные или в следующие, чтобы почтить одну из величайших футбольных икон всех времен", — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.
Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа на 61-м году жизни. Футболист умер в доме в городе Тигре недалеко от Буэнос-Айреса, где проходил реабилитацию после операции на головном мозге.
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ФИФА обратилась ко всем 211 футбольным федерациям планеты с просьбой почтить память легенды мирового футбола Диего Марадоны.
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