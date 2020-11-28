ФИФА призвала все 211 футбольных федераций почтить память Диего Марадоны













"Мы призываем соблюдать минуту молчания на каждом футбольном матче в ближайшие выходные или в следующие, чтобы почтить одну из величайших футбольных икон всех времен", — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.





Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа на 61-м году жизни. Футболист умер в доме в городе Тигре недалеко от Буэнос-Айреса, где проходил реабилитацию после операции на головном мозге.







