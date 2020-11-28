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День до обеда: приметы этого дня

28.11.2020 09:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня начинается Рождественский (Филиппов) пост, а еще Церковь чтит мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Все эти святые жили в III-IV веках и погибли мученической смертью за веру Христову.



В народе говорили, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всю нечисть». Вроде бы разные злые духи затихают до Святок. Правда, существует совсем противоположное мнение: именно во время поста лукавый пытается всячески пакостить верующим. 

Наши предки верили, что лошадь – мифический посредник между мирами, который общается с мертвыми, поэтому наделен способностью предвещать, особенно беду: «Конь воды не пьет, он на воду дует»; «Споткнулся конь вороной на широком мосту». К тому же лошадь якобы за двенадцать дней слышит свадьбу или весну, потому что будет тяжело работать: «Чует на себя лихую годину».  А еще конь был самым распространенным и наиболее завуалированным символом мужского начала, сексуальной энергии и силы.

Филиппов пост совпадал с зимним солнцестоянием (21 декабря) поэтому, как справедливо говорит пословица: «В Филипповку день до обеда».

Именинники сегодня Николай, Петр, Григорий, Никита.
 
 
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Сегодня начинается Рождественский (Филиппов) пост, а еще Церковь чтит мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Все эти святые жили в III-IV веках и погибли...
 
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