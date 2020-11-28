ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь засыплет снегом?

28.11.2020 09:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В субботу, 28 ноября, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через восток Беларуси на Украину.

Беларусь засыплет снегом?

По прогнозу синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки, преимущественно снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, туман, слабый гололед.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Погода в регионах:

  • Брест 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Витебск -1..+1°C (вероятность осадков более 90%);
  • Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно -1..+1°C (вероятность осадков более 90%);
  • Могилев 0..+2°C (вероятность осадков более 90%);
  • Минск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 28 ноября, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через восток Беларуси на Украину.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не молчите!»: украинские писатели призвали мир помочь Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика