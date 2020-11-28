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Беларусь засыплет снегом?
Источник материала: Навiны
В субботу, 28 ноября, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через восток Беларуси на Украину.
По прогнозу синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки, преимущественно снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, туман, слабый гололед.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Погода в регионах:
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В субботу, 28 ноября, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через восток Беларуси на Украину.
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