|
Лидер Ирана заявил о причастности Израиля к убийству ученого-ядерщика
28.11.2020 09:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает Reuters. По словам иранского лидера, это преступление "не замедлит развитие атомной отрасли в стране".
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не остановит наши достижения", - заявил Роухани, его выступление показало иранское телевидение.
Ранее в минобороны Ирана подтвердили, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Нападение на ученого было совершено накануне днем, Фахризаде вместе с охранниками был атакован вооруженными людьми. Бомба взорвалась вблизи машины ученого, он получил серьезное ранение и скончался в больнице.
Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гибель иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде "не замедлит развитие атомной отрасли в стране", заявил президент Ирана Хасан Роухани.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)