ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидер Ирана заявил о причастности Израиля к убийству ученого-ядерщика

28.11.2020 09:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает Reuters. По словам иранского лидера, это преступление "не замедлит развитие атомной отрасли в стране". 

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Минобороны Ирана назвало убийство физика-ядерщика терактом

"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не остановит наши достижения", - заявил Роухани, его выступление показало иранское телевидение.

Ранее в минобороны Ирана подтвердили, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Нападение на ученого было совершено накануне днем, Фахризаде вместе с охранниками был атакован вооруженными людьми. Бомба взорвалась вблизи машины ученого, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. 

Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал терактом взрыв в провинции Тегеран, в результате которого погиб ученый, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гибель иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде "не замедлит развитие атомной отрасли в стране", заявил президент Ирана Хасан Роухани.
 
Новости дня
Новости разные
 
Участник легендарной группы «Каста»: История со лживым царьком в Беларуси скоро закончится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика