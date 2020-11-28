Лидер Ирана заявил о причастности Израиля к убийству ученого-ядерщика

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает Reuters. По словам иранского лидера, это преступление "не замедлит развитие атомной отрасли в стране".

"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не остановит наши достижения", - заявил Роухани, его выступление показало иранское телевидение.

Ранее в минобороны Ирана подтвердили, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Нападение на ученого было совершено накануне днем, Фахризаде вместе с охранниками был атакован вооруженными людьми. Бомба взорвалась вблизи машины ученого, он получил серьезное ранение и скончался в больнице.

Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал терактом взрыв в провинции Тегеран, в результате которого погиб ученый, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого.