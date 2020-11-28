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У православных верующих начинается Рождественский пост

28.11.2020 09:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. У православных верующих в субботу начинается 40-дневный Рождественский пост, он предшествует светлому празднику Рождества Христова. 

© CC0 / Pixabay/Andrey177
Рождественский пост 2020: правила питания и поведения

Рождественский пост будет длиться до 6 января включительно, на 40дней верующие отказываются от всей скоромной пищи, кроме рыбы, а также от увеселений.

При этом церковный устав допускает некоторые послабления – по своей строгости Рождественский пост уступает Великому и Успенскому постам. К примеру, четыре из семи дней в неделю верующие могут вкушать рыбу. По субботам и воскресеньям, а также большим праздникам, разрешается вино в умеренных количествах. 

С 2 по 6 января пост становится более строгим, а в последний день поста пищу принимают не раньше, чем на востоке появится  первая звезда.

Церковь учит в период поста больше времени уделять молитве и добрым делам, очищая душу в преддверии самого светлого праздника в православном календаре.

Нередко православные называют Рождественский пост Филипповым или Филипповкой, поскольку он начинается после дня святого апостола Филиппа.

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Теги: Минск
 
 
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Один из четырех многодневных постов православного календаря — Рождественский пост — готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова, он продлится 40...
 
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