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У православных верующих начинается Рождественский пост
28.11.2020 09:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя – Sputnik. У православных верующих в субботу начинается 40-дневный Рождественский пост, он предшествует светлому празднику Рождества Христова.
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Рождественский пост будет длиться до 6 января включительно, на 40дней верующие отказываются от всей скоромной пищи, кроме рыбы, а также от увеселений.
При этом церковный устав допускает некоторые послабления – по своей строгости Рождественский пост уступает Великому и Успенскому постам. К примеру, четыре из семи дней в неделю верующие могут вкушать рыбу. По субботам и воскресеньям, а также большим праздникам, разрешается вино в умеренных количествах.
С 2 по 6 января пост становится более строгим, а в последний день поста пищу принимают не раньше, чем на востоке появится первая звезда.
Церковь учит в период поста больше времени уделять молитве и добрым делам, очищая душу в преддверии самого светлого праздника в православном календаре.
Нередко православные называют Рождественский пост Филипповым или
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Один из четырех многодневных постов православного календаря — Рождественский пост — готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова, он продлится 40...
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