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На мэрию Буэнос-Айреса подали в суд из-за беспорядков на прощании с Марадоной

28.11.2020 09:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Мэр аргентинской столицы Аргентины Орасио Ларрета призвал не политизировать разгон протестов во время прощания с Диего Марадоной, обеспечение безопасности в городе входит в обязанности муниципалитета и полиции, подчеркнул мэр. 

© AFP 2020 / JOSEP LAGO
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Ранее министерство юстиции и прав человека Аргентины подало заявление в суд Буэнос-Айреса о возбуждении уголовного дела против руководства мэрии за жесткие меры, которые были применены к фанатам Диего Марадоны во время массового прощания с легендарным футболистом, передало РИА Новости.

"Мне очень жаль, что такой печальный день для всех аргентинцев был политизирован", – сказал Ларрета. 

По его словам, полицейских в четверг во время церемонии прощания с легендой футбола атаковали так называемые barra bravas (агрессивно настроенная организованная группа фанатов). Полиция была вынуждена реагировать, чтобы защитить тысячи аргентинцев, желавших мирно проститься с Марадоной, подчеркнул мэр.

Напомним, беспорядки вспыхнули в Буэнос-Айресе после того, как вход во дворец для прощания с легендой футбола был ограничен после решения президента, принятого по просьбе семьи Марадоны. Недовольные ограничениями фанаты бросали в полицейских кидать бутылки и камни. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Прощание с легендарным Диего Марадоной сопровождалось беспорядками, полиции по решению городских властей пришлось применить спецсредства против наиболее...
 
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