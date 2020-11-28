Сванидзе: «Как только Путин предаст Лукашенко, силовики перестанут его поддерживать»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный российский журналист в интервью на Эхе Москвы высказал уверненность, что в Москве активно готовят замену Лукашенко и «его «уйдут» в очень обозримом времени».





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На вопрос, не учится ли Путин у Лукашенко, глядя на события в Беларуси, Николай Сванидзе отметил:

― Я надеюсь, что он учится у Лукашенко так же, как весь мир научился у нас после 1917 года. А именно: надо действовать так, чтобы так не было. Они нам показывают, как мы не должны поступать. Я надеюсь, что Путин учится у Лукашенко именно этому. Что на штыках, как известно, хороши очень многим, но сидеть на них очень трудно. Долго сидеть. Некоторые йоги могут спать на гвоздях. Мы, во-первых, не йоги. Во-вторых, штыки – не гвозди. На них долго сидеть очень трудно. Я надеюсь, что Путин это видит на примере Лукашенко. Штыков мало для того, чтобы усидеть. Лукашенко уже катастрофически непопулярен. Это невосполнимо, необратимо все. Он готов. И Путин это видит. Я думаю, что Путин сотрудничает с Лукашенко до тех пор, пока он не нашел ему альтернативную замену.

По мнению журналиста, чем дольше Кремль будем поддерживать Лукашенко, тем более независимым будет Беларусь от России.

— Почему рейтинг Путина, насколько мне известно, падает с каждым днем? — потому что он поддерживает Лукашенко. Потому что первые протесты, первые недели протестов абсолютно не носили никакого геополитического оттенка. Они были абсолютно не антироссийские. Были только одни лукашенковские. Поскольку мы сейчас поддерживаем Лукашенко, естественно, его рейтинг там не растет. Я имею в виду рейтинг Путина. Но силовики белорусские ориентируются на Кремль. И как только Путин… и предаст Лукашенко, они перестанут его поддерживать сами. Но он его держит. Потому что замены нет.

Если сейчас упадет Лукашенко, то придут люди, которые ориентируются на Запад. Путину это не нужно. Он ищет человека, который был бы избирабелен и при этом ориентировался на Москву. Вот какой человек ему нужен.

Как бы там ни было, уверен Николай Сванидзе, «Лукашенко «уйдут» и в очень обозримом времени».