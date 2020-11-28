Быть как первая леди: разбираем биографию и стиль Джилл Байден — жены нового президента США

Источник материала: Onliner Более года назад Onliner писал о стиле Мелании Трамп. Есть страны, в которых правители меняются очень быстро: недавно звание первой леди США перешло от Мелании к Джилл Байден. Она гораздо старше, занимается более полезными для общества делами и тратит на внешний вид гораздо меньше денег. Но все это не значит, что одевается она хуже. Модные журналы уже разобрали гардероб Джилл и сделали вывод, что он очень интересный, с уместными деталями. Изучаем биографию учительницы английского языка, которая не бросает дело всей жизни даже после победы мужа на выборах, и ее пристрастия в одежде.

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Начнем с того, что Джилл 69 лет. Но выглядит она моложе, потому что в свои годы сохраняет жизнерадостность и следит за собой, не забывая о прическе, платьях и каблуках.

Джилл Трейси Джейкобс родилась в Нью-Джерси в 1951 году. Отец работал кассиром в банке, мама была домохозяйкой. В подростковом возрасте Джилл успела поработать официанткой, а в школе очень любила уроки английского языка. После школы девушка поступила в колледж и изучала fashion-мерчандайзинг, но позже перешла в другой университет и стала готовиться к должности учителя английского языка. Им она в итоге проработала всю жизнь.





В 19 лет Джилл вышла замуж за своего знакомого Билла Стивенсона. Брак продлился 4 года, и еще один год ушел на бракоразводный процесс. В это время наша героиня успела попробовать себя в роли модели и владелицы кафе.

Судьбоносная встреча произошла в 1975 году — именно тогда девушка пошла на свидание вслепую, организованное ее другом (как оказалось, братом Джо Байдена). В то время не существовало Tinder, люди знакомились по старинке, а свидания вслепую были экстремальным развлечением. Экстрим закончился положительно. Уже тогда Джозеф Байден работал сенатором, и молодой девушке он показался настоящим джентльменом.