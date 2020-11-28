Источник материала: UDF



Витебские медики солидарны с задержанным Артёмом Сорокиным / @belhalat_by

«На утро Сорокин этот сбрасывает на Tut.by документ фальсифицированный, что у него ноль промилле (и вот некоторые тут стоят — постятся с этим ноль промилле). И зачем это делать, зачем ты фальсифицируешь эти факты? Ну был выпивший, был пьяный — зачем? И никто на него не давил. Слушайте, чтобы не было никакого давления, не нарушайте закон», — рассказал Александр Лукашенко в эфире БТ-1.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко о деле Бондаренко: «Врач сбросил на Tut.by сфальсифицированный документ» И зачем это делать, зачем ты фальсифицируешь эти факты?

ранее передал прессе медицинские документы погибшего минчанина и стал фигурантом уголовного дела за разглашение врачебной тайны.