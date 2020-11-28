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Лукашенко о деле Бондаренко: «Врач сбросил на Tut.by сфальсифицированный документ»

28.11.2020 10:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко о деле Бондаренко: «Врач сбросил на Tut.by сфальсифицированный документ»
Витебские медики солидарны с задержанным Артёмом Сорокиным / @belhalat_by
Лукашенко рассказал некоторые подробности о деле врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, связанное со смертью Романа Бондаренко.

Артем Сорокин ранее передал прессе медицинские документы погибшего минчанина и стал фигурантом уголовного дела за разглашение врачебной тайны.

«На утро Сорокин этот сбрасывает на Tut.by документ фальсифицированный, что у него ноль промилле (и вот некоторые тут стоят — постятся с этим ноль промилле). И зачем это делать, зачем ты фальсифицируешь эти факты? Ну был выпивший, был пьяный — зачем? И никто на него не давил. Слушайте, чтобы не было никакого давления, не нарушайте закон», — рассказал Александр Лукашенко в эфире БТ-1.
 
 
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И зачем это делать, зачем ты фальсифицируешь эти факты?
 
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