Источник материала: Хартия'97

Профессиональные. Сплоченные. Жесткие Борис Макаренко, The Insider

28.11.2020, 10:07

Джо Байден собрал уникальную команду.

Дублеры начинают действовать. Название старого советского фильма приходит в голову при размышлениях о первых назначениях в администрации победившего на выборах президента США Джозефа Байдена. Ровно 40 лет в Америке не случалось, чтобы партия возвращала себе контроль над Белым домом спустя всего четыре года после поражения на предыдущих выборах: это значит, что очевидными кандидатами на руководящие посты становятся те, кто в предыдущей администрации той же партии был на ролях весьма заметных, хотя и не первых. Правительство дублеров? Ведь и сам будущий президент был «вторым номером» в администрациях Обамы.

На деле все гораздо сложнее: Хотя администрация Байдена начнет с того, что отменит ряд решений Трампа, вернуться назад на четыре года никогда ни у кого не получалось: изменилась Америка, изменился мир, изменились вызовы. Так что новой команде предстоит искать новые решения. Насколько она к этому готова?

Ответ давать рано: известны лишь первые назначения – а первыми они стали потому, что очевидны с двух точек зрения: все эти люди, во-первых, достаточно хорошо известны и в городе - Вашингтоне, разумеется, - и (многие из них) – в мире. Во-вторых, они обладают репутацией опытных профессионалов. А значит, возразить против них будет трудно, к тому же именно они подкрепят имидж Байдена как спокойного и предсказуемого политика. Байден строит команду профессионалов и единомышленников, к тому же инсайдеров вашингтонской политики. Учитывая, что почти всем им придется получать одобрение в Сенате (в котором, скорее всего, сохранится республиканское большинство), такие кандидаты более «проходимы», чем откровенно политические назначенцы.

Итак, давайте знакомиться:

Рон Клейн – глава администрации (руководитель аппарата) президента – ключевая фигура в политике, имеет ранг члена кабинета (но не нуждается в утверждении в Конгрессе). К своим 60 годам успел попробовать себя едва ли не во всех ролях профессионального столичного аппаратчика – и в Белом Доме, и в Сенате, и в Верховном Суде, и в роли лоббиста. На Байдена работал еще тогда, когда тот первый раз попробовал выдвинуть свою кандидатуру в президенты – в далеком 1987 г.





Но главные его роли – руководитель аппарата вице-президента и у Эла Гора (при Клинтоне), а потом – и при Байдене. Без помарок и неудач его карьера не обошлась. В конце 1999-го он ушел в отставку: Гор не видел его в команде, которая готовила вице-президента к выборам. Не сложились у Клейна и отношения с Обамой. Но чем Клейн славится – это потрясающей организованностью и умением координировать действия команд в периоды кризиса. А потому именно его Гор послал во Флориду, когда там пересчитывали голоса для определения исхода президентских выборов 2000 году (в фильме об этом - «Пересчет» - Recount- роль Клейна сыграл Кевин Спейси), а в 2014-м – он был назначен руководителем межведомственной группы по борьбе с лихорадкой Эбола. Сегодня именно Клейну будет принадлежать ведущая роль в формировании новой команды и процессе передачи власти в целом. Потому мы с него и начали.

Уже известны имена трех членов кабинета, выше всех (из постов в исполнительной власти) стоящих в «линии наследования» президентского поста – руководителей Госдепартамента, Казначейства и Пентагона.

Госдепартамент – Тони Блинкен. Предки – из Киева и Венгрии, отчим был узником Дахау и Освенцима. Пересечений с Байденом немало: с 2002 по 2008 гг. он руководил аппаратом сенатского комитета по международным делам (в т.ч. – когда во главе этого комитета стоял Байден), до этого работал в администрации Клинтона, в частности – был руководителем группы спичрайтеров. В администрации Обамы был сначала заместителем советника по национальной безопасности (и - по должности – советником вице-президента Байдена), затем стал заместителем госсекретаря. В частности, курировал такие «горячие направления» как Афганистан, Пакистан (в т.ч. – в период убийства Бен Ладена), Иран, Ближний Восток. Вместе с Джейком Салливаном, который сейчас номинирован Байденом на пост помощника президента по национальной безопасности, был главным разработчиком (с американской стороны) ядерной сделки с Ираном. на В 2014 г. был одним из архитекторов «крымских» санкций против России.





Профессиональный дипломат, отличающийся предельно вежливыми манерами поведения, при этом – с железной хваткой. Близкие отношения (по прошлой карьере) с президентом – первым хозяином Белого Дома со времен Буша-старшего, который имеет опыт в международных делах предвещают слаженный дипломатический тандем, который займется переосмыслением американской внешней политики.

Уже известны и другие назначения, связанные с международными делами. Это - уже упомянутый Джейк Салливан – помощник по национальной безопасности. Он – сторонник традиционной для США «миссионерской» внешнеполитической линии. Как он писал в 2019 году, «Америке присущи отличительные черты, которые позволяют одновременно продвигать как национальные интересы, так и интересы, более общие для всего человечества». Интересно, что 23 ноября в колонке в Foreign Affairs схожим образом высказался бывший (в 2017-2018 гг.) «трамповский» министр обороны Джеймс Мэттис: раскритиковав подход «Америка прежде всего», он высказался за то, чтобы страна укрепляла отношения со своими союзниками, а не ставила свои интересы выше интересов мирового сообщества.

Спецпредставителем президента США по проблемам климата будет назначен Джон Керри, бывший сенатор, госсекретарь и кандидат в президенты США в 2004 году. Пост посла в ООН займет Линда Томас-Гринфилд, афроамериканка, заместитель помощника госсекретаря во второй администрации Обамы. Ветеран дипломатической службы США Томас Шеннон в интервью The Washington Post предупреждает от примитивного взгляда, что внешняя политика США вернется «в обамовскую эру»: «если оглядываться назад, превратишься в соляной столп, как [библейская] жена Лота» - слишком сильно и быстро меняется мир.

Казначейство возглавит Джанет Йеллен. И американский, и другие мировые фондовые рынки отреагировали на новость о ее назначении ростом. Первая (в 2013-2017 гг.) женщина во главе Федеральной резервной системы США станет первой и в качестве руководителя Казначейства. По матери – потомок еврейских эмигрантов из Польши.





Трамп не выдвинул ее кандидатуру на второй срок, хотя пост главы ФРС имеет особый статус: в отличие от членов кабинета, президент не вправе его (ее) уволить, и большинство предшественников Йеллен занимали его не менее двух сроков, даже если за это время в Белый дом приходил президент от другой партии. Но Трампу было некомфортно работать со столь авторитетной фигурой. Да и взгляды на финансовую политику у них сильно различались. Йеллен – серьезный ученый (кстати, ее супруг - Нобелевский лауреат по экономике Джордж Акерлоф).

Йеллен первой подняла (в 2015 году) учетную ставку ФРС и стала осторожно отходить от жесткой финансовой политики, последовавшей за кризисом 2008 года. Она – сторонник кейнсианской экономики, что на жаргоне финансистов делает ее «голубем» (сторонником приоритета борьбы с безработицей, а не инфляцией), хотя конкретные решения принимает взвешенно и прагматично. Экономическую политику Трампа считала некомпетентной, хотя публично критиковать ее стала только после ухода из ФРС. А вот с Байденом ее подходы кажутся вполне совместимыми, особенно учитывая приоритетность задачи выхода из кризисных последствий пандемии. Еще в августе она высказывалась за увеличение финансовой помощи пострадавшим от последствий пандемии бизнесам и муниципалитетам.

Кандидатура на пост главы Пентагона – министра обороны США – официально не объявлена, но наиболее вероятной считается Мишель Флурнуа. C 2009 по 2012 г. – заместитель министра обороны (первая женщина на столь высоком посту в Пентагоне). Курировала военную операцию США в Афганистане, стала архитектором военной операции против Ливии, была сторонницей жесткой линии в отношении Северной Кореи и Ирана. Считалось, что она была главным претендентом на пост министра обороны в администрации Хиллари Клинтон, если бы та выиграла выборы.

Мишель Флурнуа

Однако этот выбор пока нельзя считать предрешенным. Во-первых, как говорят инсайдеры, у нее не сложилось личных отношений с Байденом (а это для него очень важно), во-вторых, Флурнуа слишком тесно связана с оборонной промышленностью, лоббированием интересов которой она занималась в последние годы через свою консалтинговую фирму WestExec Advisers (кстати, ее сооснователем был и Блинкен). Список клиентов этой фирмы держится в большом секрете, и вряд ли оба ее руководителя станут ключевыми членами кабинета Байдена. Другой кандидат на пост министра обороны – Джех Джонсон. При Обаме он был главным юридическим советником Пентагона, а во второй администрации – министром внутренней безопасности, и в этом качестве курировал и проблемы иммиграции в США через мексиканскую границу. Если назначение состоится, он станет первым афроамериканцем во главе Пентагона.

На пост министра внутренней безопасности кандидат тоже назван. Это – Алехандро Майоркас. Его родители – с годовалым сыном – бежали в 1969 году с Кубы. Отец – сефард, мать – еврейка, семья которой бежала из Румынии в начале 1940-х, владели заводиком по производству стальной ваты. Профессиональный юрист, был генеральным прокурором Калифорнии (пост, который позже занимала Камала Харрис), потом – заместителем министра внутренней безопасности. Станет первым выходцем из Латинской Америки и первым иммигрантом во главе этого министерства, курирующим, в частности, и вопросы иммиграции. В 2015 году Майоркас был среди переговорщиков, занимавшихся восстановлением отношений США с Кубой. Один из «отцов» программы DACA, которая позволяла легализоваться нелегальным мигрантам, въехавшим в США несовершеннолетними. Ему предстоит нормализовать работу министерства, которое при Трампе стало слишком политизированным.

В «разведывательном сообществе» тоже стало известно о новых назначениях. Пост директора национальной разведки предназначен Эврил Хейнс, которая работала заместителем директора ЦРУ, а потом – заместителем советника по национальной безопасности (сменив Тони Блинкена) – тоже первая женщина на этом посту. А в само ЦРУ называют две кандидатуры – либо карьерный разведчик Майкл Морелл (его Хейнс сменила в должности заместителя директора), либо Том Донилон – советник по национальной безопасности в первой администрации Обамы.

Многие другие назначения пока не стали достоянием гласности. А именно от них многое зависит в реальной политике администрации Байдена. Возможности нового президента менять политику через поправки в законодательство будут ограничены – Сенат, повторим, скорее всего останется под контролем республиканцев. Значит, многое будет зависеть именно от деятельности структур федеральной исполнительной власти.

Что же касается уже известных назначений, то можно еще раз отметить их профессионализм, компетентность и опыт в недавних демократических администрациях – при Клинтоне и Обаме. По сравнению с командой Трампа компетентности больше, политизированности – меньше – если не считать таковой «политическую корректность»: среди назначенцев на самые высокие посты – и женщины, и представители афроамериканского и латиноамериканского происхождения. Никто не просил нас подбирать модный девиз из трех слов для этой команды. Но если бы попросили, у меня бы получилось: «профессиональные – сплоченные – жесткие».

Борис Макаренко, The Insider

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