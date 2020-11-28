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«Нас большинство и правда на нашей стороне»

28.11.2020 10:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Нас большинство и правда на нашей стороне»

  • 28.11.2020, 9:52
  • 1,018
«Нас большинство и правда на нашей стороне»
Фото: «Радыё Свабода»

Мощное обращение жителей Баварии к белорусам.

Беларусы Баварии записали видео в поддержку соотечественников в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Роман Бондаренко.

Площадь Перемен.

Это имя и этот адрес стали сегодня новой болью белорусов.

Каждый день творится беззаконие в нашей родной стране.

Мы беларусы, живущие в Баварии, с болью в душе видим, как каждый день происходит надругательство режима над каждым белорусом.

Мы поддерживаем каждого, кто выражает свою гражданскую позицию.

Роман Бондаренко, Площадь Перемен - это имя и этот адрес стали сегодня надеждой белорусов.

Теперь нельзя отступить.

Сегодняшние акции по всей Беларуси и за ее пределами в очередной раз показали, что нас большинство и правда на нашей стороне.

Мы скорбим вместе с родными и близкими.

Покойся с миром, Рома...

Не забудем, не простим!

Жыве Беларусь!»

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Мощное обращение жителей Баварии к белорусам.
 
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