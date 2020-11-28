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«Нас большинство и правда на нашей стороне»
Источник материала: Хартия'97
«Нас большинство и правда на нашей стороне»
Мощное обращение жителей Баварии к белорусам.
Беларусы Баварии записали видео в поддержку соотечественников в Беларуси, сообщает телеграм-канал
«Роман Бондаренко.
Площадь Перемен.
Это имя и этот адрес стали сегодня новой болью белорусов.
Каждый день творится беззаконие в нашей родной стране.
Мы беларусы, живущие в Баварии, с болью в душе видим, как каждый день происходит надругательство режима над каждым белорусом.
Мы поддерживаем каждого, кто выражает свою гражданскую позицию.
Роман Бондаренко, Площадь Перемен - это имя и этот адрес стали сегодня надеждой белорусов.
Теперь нельзя отступить.
Сегодняшние акции по всей Беларуси и за ее пределами в очередной раз показали, что нас большинство и правда на нашей стороне.
Мы скорбим вместе с родными и близкими.
Покойся с миром, Рома...
Не забудем, не простим!
Жыве Беларусь!»
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Мощное обращение жителей Баварии к белорусам.
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