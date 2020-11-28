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Экономист: Ресурсов продержаться у властей Беларуси осталось на считанные месяцы

28.11.2020 10:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экономист: Ресурсов продержаться у властей Беларуси осталось на считанные месяцы

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  • 28.11.2020, 9:26
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Экономист: Ресурсов продержаться у властей Беларуси осталось на считанные месяцы

Нужно продолжать давление.

Рабочие новополоцкого «Нафтана» рассказали, что к стачке присоединяются всё новые работники. И сейчас, по их словам, один из главных способов давления на власти – это остановка кредитов для предприятия, пишет telegraf.by.

По словам сотрудников «Нафтана», штрейкбрехеры, которых с их предприятия высылали на «Гродно Азот», – это специалисты не высокого уровня. И на Азоте сотрудники отказались обучать их работе на производстве, в результате план по замене работников провалился, отметили нафтановцы.

Активисты стачкома рассказали, что на «Нафтане» оборудование сильно изношено – и они уже готовы собирать данные о ресурсах, которые необходимы для будущей реновации производства.

Представитель Светланы Тихановской по экономике Алесь Алехнович во время беседы с рабочими отметил, что «средств на функционирование у режима осталось на 4-6 месяцев», поэтому, заявил он, нужно продолжать давление, а экономическая группа будет работать над программой помощи.

Актив «Нафтана» выразил готовность наращивать стачку.

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Теги: Гродно
 
 
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