Уехать нельзя остаться — о релокации бизнеса для тех, кто еще не поставил запятую

В связи с напряженной общественно-политической и экономической ситуацией в стране многие белорусские компании всерьез задумываются о релокации бизнеса. Одни уже переехали или частично перевезли сотрудников за границу, другие готовятся и анализируют риски и возможности разных локаций. Собрали несколько полезных материалов, которые помогут определиться и разобраться в нюансах релокейта.
Одно дело — принять эмоциональное решение о переезде, другое — просчитать все в цифрах, сроках и действиях. Чаще всего людей интересует, сколько стоит открыть бизнес в той или иной стране, какие налоги придется платить и насколько легко там зарегистрироваться. Также важен процесс получения визы или видов на жительства для сотрудников и руководителей, а еще — скорость, с которой они смогут уехать за границу.
«Юридическая компания ЮКОН» подготовила сравнительную таблицу, с помощью которой можно определить, куда выгоднее релоцировать свою компанию.
Если резюмировать в общих чертах, то наиболее предпочтительной страной для релокации выглядит Латвия. В чем ее преимущества:
Близкое географическое расположение
Ряд льготных условий, которые предоставляются стартапам (в частности, это касается налогообложения)
Проще законодательство — и по сложности самих законов, и по условиям для открытия юридического лица
Меньше налоги
Языковая простота. В Латвии достаточно много русскоговорящего населения, а все оставшиеся вопросы можно решать на английском. В Польше, например, часто приходится общаться и оформлять документы на национальном языке.
Подробнее с обзором всех условий в разных странах можно ознакомиться здесь.
Многие компании, особенно в сфере ИТ, также рассматривают возможность релокации в Польшу.
Правительство страны предоставляет следующие преимущества для бизнеса:
Выгодные условия налогообложения. Например, налог на прибыль составляет 9% для компаний, чей оборот не превышает € 1,2 млн в год (с 2021 г. — € 2 млн). При обороте свыше € 1,2 млн в год налог составит 19%
Поддержка бизнеса государством в чрезвычайных ситуациях. Например, в пандемию правительство выделило на поддержку бизнеса более € 22 млрд и еще € 45 млрд — на сохранение рабочих мест
Доступ к европейским банкам с низкими ставками кредитования (как личных потребностей, так и нужд бизнеса)
Бизнес в Польше могут вести иностранцы. Организация и регистрация происходит на таких же условиях, как и для граждан Польши. Одно исключение — иностранец без постоянного ВНЖ, Карты поляка или гражданства любой страны Евросоюза не может открыть ИП. А компанию — без вопросов! Все, что требуется — копия паспорта. Не нужны ни виза, ни вид на жительство
Простое открытие бизнеса. Минимальный уставный капитал для открытия ООО составляет всего 5 тысяч злотых (€ 1110). Есть возможность открыть фирму онлайн. Сейчас это занимает около 2 недель.
О том, какие компании и проекты готовы принять и поддержать в Польше, читайте в материале.
На что ориентироваться при поиске офисного и рабочего пространства при релокации компании в другую страну? Эксперт Colliers International, старший аналитик Сергей Сенкевич рассказал о вакантности, ценах и разнообразии площадей офисной и жилой недвижимости в соседних странах.
Во сколько обойдется аренда офиса для компании в Литве, Латвии, Польше, России и Украине? Как найти помещение в аренду дистанционно и обеспечить жильем сотрудников? Об этом читайте в материале по ссылке.
О профессиональном релокейте в Украину рассказал Дмитрий Титов, PR-директор компании Powercode и Европейской ассоциации программной инженерии, бывший пресс-секретарь белорусского ПВТ.
«Когда я уже точно был уверен в том, что буду переезжать в Киев, составил свой собственный список из белорусов, которые уже есть здесь, чтобы начать коммуницировать с ними. Оказалось, что кто-то работает в Forbes, кто-то основал венчурный фонд, а кто-то вместе с мужем-айтишником недавно релоцировался», — поделился впечатлениями Дмитрий.
По словам Дмитрия, ИТ-сектор в Украине оживился в последние несколько лет. Скоро в стране начнет работать концепция Diia city. Она предполагает экстерриториальный принцип работы для ИТ-компаний, неизменность правового режима в течение 15 лет и самое главное — гарантию неприкосновенности от силовиков.
Узнать больше о том, как принимает айтишников Украина, можно в материале по ссылке.
К каким последствиям может привести массовая релокация белорусских ИТ-компаний? Какие еще отрасли зацепит «исход айтишников»? Об этом рассказал коммерческий директор Rozum Robotics Евгений Коваленко.
По мнению эксперта, массовая релокация приведет к значительному оттоку квалифицированных кадров, потерям для бюджета страны и даже к потере «национальной идеи» для молодежи.
«Опосредованные потери по всем „граничащим“ с ИТ отраслям окажутся колоссальными. Спад пойдет по всему рынку, начиная от аренды недвижимости, строительства жилья и до всех „сопутствующих“ инфраструктур. Прямая недостача от релокации ИТ-компаний составит сотни миллионов долларов в год. А если подключить все сопутствующие потери бизнесов — годовые потери точно превысят миллиард долларов», — объяснил Евгений.
О том, как можно минимизировать негативные последствия и что предпринимают в самой Rozum Robotics — читайте в материале.