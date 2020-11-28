Владимир Пастухов сравнил выборы «по-батьковски» с сукном без цветочка

Источник материала: Салiдарнасць

Доктор политических наук Владимир Пастухов в интервью на Эхе Москвы объяснил, почему выборы важны для режима.

Рассуждая о российской избирательной кампании, он вспомнил о Лукашенко и на примере белорусских выборов показал разницу с европейской демократией.

— Выборы важны для режима, но важность важности рознь. Давайте вдумаемся, почему они для него важны? Допустим, режим проигрывает выборы и теряет власть и важность выборов в том, чтобы не потерять власть. И здесь напишу два слова: «Ха-ха». Почему? Потому что режим этот никогда ни при каких обстоятельствах не может проиграть эти выборы, как шулер, которые играет с 10-классниками на пикнике, никогда не проиграет партию в карты.

Потому что нет никаких демократических выборов, нет никакого контроля за избирательным процессом, нет никакого толкового избирательного законодательства. И есть абсолютный фейк, которым можно управлять. И вопрос стоит не в том, что система боится проиграть выборы, потому что потеряет власть, а вопрос для системы состоит в следующем. Она может выиграть выборы технически, и, таким образом, сохранить рудименты демократии, или она выиграет выборы по-белорусски, и тогда она сохранит власть, но уже без всяких элементов демократии.

То есть выбор, по сути, очень простой: это будут выборы по-батьковски или это будут выборы по-ельцински? Были ли выборы 96-го года, например, в России демократическими в настоящем смысле этого слова? Нет, но они были достаточно свободными с неким люфтом. И для любой страны с демократическими традициями было бы признано шарлатанством, то для России с ее недемократическими традициями это считается теперь в некоторых мемуарах золотым стандартом демократии.

Выборы по-белорусски сегодня — это просто не выборы. Есть такая знаменитая фраза из «Одесских рассказов» Бабеля: «Знаете, в чем разница между британским сукном, польским сукном и московским сукном? Британское сукно — это настоящее сукно. Польское сукно, — извините меня, это цитата — это дерьмо в цветочек. А московское сукно — это просто дерьмо». Так тут то же самое, я могу сказать, это работает в отношении выборов. То есть выборы в британской системе при всех ее недостатках это все-таки выборы. Выборы в том виде, в котором они существовали в России какое-то время в 90-е, начале нулевых — это было дерьмо в цветочек. А сейчас — без цветочка. И вот выбор: у нас в цветочек будет или нет.