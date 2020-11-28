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SsangYong начала продажи модернизированного внедорожника Rexton

28.11.2020 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нынешний рамный внедорожник Rexton с индексом G4 вышел на рынок в 2017 году, а сейчас SsangYong подготовила к дебюту «полностью новую модель пятого поколения», хотя вся реформа — всего лишь результат глубокой модернизации прежней машины.


SsangYong продолжает терять покупателей по всему миру, хотя на родном корейском рынке спрос на машины бренда в последнее время немного вырос. Тем не менее, индийский концерн Mahindra, нынешний владелец SsangYong, не исключает продажи или даже ликвидации убыточного подразделения — проще говоря, средств на разработку действительно нового поколения Rexton у корейцев не было, поэтому все ограничилось обновлением нынешнего внедорожника.


У Rexton появилась новая светодиодная оптика, изменилось оформление бамперов, в целом в облике стало больше острых углов и граней, а главное отличие от дореформенной машины — новая восьмиугольная решетка радиатора. Длина (4,85 м) и ширина (1,92 м) внедорожника не изменились, а в салоне машин в самых дорогих комплектациях теперь есть цифровая приборка с 12,3-дюймовым экраном.


Также Rexton получил новый многофункциональный руль с четырьмя спицами и модернизированную мультимедиа-систему с 9,2-дюймовым дисплеем. Обещаны и более качественные отделочные материалы.


В Корее новинка будет продаваться с 2,2-литровым турбодизелем, мощность которого была увеличена с 181 до 202 л.с., крутящий момент подрос на 21 Нм (до 441 Нм). «Автомат» новый 8-ступенчатый — вместо прежней 7-скоростной коробки. На экспортных рынках для машины предложат бензиновую турбо-«четверку» объемом 2 л с 225 л.с. и 350 Нм, в пару которой положены 6-ступенчатые коробки («механика» или «автомат»). Привод — задний или подключаемый полный.



Обновленный Rexton уже появился у корейских дилеров. Цены начинаются от 33 400 долларов в пересчете.

 
 
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Корейская SsangYong подготовила к дебюту «полностью новый» Rexton, хотя вся реформа - всего лишь результат глубокой модернизации прежнего внедорожника.
 
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