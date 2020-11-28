ООН предупредила об опасности конфликта после убийства ядерщика в Иране

Источник материала: АФН

ООН призывает к сдержанности в связи с убийством в Иране физика Мохсена Фахризаде, являвшегося одним из руководителей ядерной программы страны.

Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает РИА Новости .

«Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе», — сказал Хак.

Фахризаде, по информации Минобороны Ирана, был смертельно ранен в результате столкновения сотрудников его службы безопасности с террористами в Тегеране. На месте происшествия прогремел взрыв, после чего автомобиль с физиком-ядерщиком расстреляли.

Фахризаде госпитализировали, но он умер в больнице. Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что у властей есть основания подозревать в убийстве физика Израиль. Зариф призвал международное сообщество осудить преступление, назвав его «актом государственного террора».

Советник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехкан заявил, что убийство Фахризаде является очередной попыткой усиления давления на Иран для дальнейшего развязывания полномасштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Он пообещал обрушиться на убийц физика, «как гром».

Западные СМИ называют Фахризаде «отцом иранской ядерной бомбы». Минфин США и власти Израиля считают его руководителем всего ядерного проекта страны, в том числе ответственного за разработку вооружений. Минобороны Ирана называет Фахризаде руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.