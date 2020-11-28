Глава Сената Польши призывает не блокировать бюджет ЕС

Источник материала: АФН

Маршал (глава) Сената Польши Томаш Гродзкий в пятницу, 27 ноября, призвал правительство страны перестать блокировать процедуру принятия бюджета Европейского Союза.

В июле государства ЕС договорились о том, что предоставление экономической помощи членам Евросоюза, пострадавшим от пандемии COVID-19, будет зависеть от их приверженности соблюдению стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Планировалось, что объем средств, выделяемых странам-членам Евросоюза на борьбу с последствиями пандемии в течение ближайших семи лет, составит 1,8 млрд евро.

Однако Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС, предусматривающий выделение этого пакета помощи. 26 ноября председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Будапеште в совместном заявлении потребовали от ЕС пересмотреть принцип верховенства права при выделении экономической помощи пострадавшим от пандемии странам.

Гродзкий, выступление которого транслировали все крупные телеканалы Польши, призвал правительство не накладывать вето на проект бюджета ЕС, в который заложен вышеназванный пакет помощи. По словам политика, такой подход вредит интересам Польши и может даже привести к выходу страны из состава ЕС, передает DW.

Вето в отношении бюджета ЕС нанесет урон "экономическим, политическим и стратегическим интересам Польши", предупредил глава Сената, возглавляющий оппозиционную платформу "Гражданская коалиция". "Это - антипод того, что принесет пользу нашей стране", - подчеркнул он.

С точки зрения политика, Польша не простит действующему правительству, "если страна потеряет крупные суммы денег, предназначенные на ее развитие и восстановление", и будет исключена из "европейского дома и европейской истории". "Суверенная, верная принципам права Польша в центре единой Европы - вот наши основные интересы", - резюмировал он.