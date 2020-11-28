Регионы Беларуси повышают тарифы на проезд в общественном транспорте

Источник материала: АФН

Сразу два белорусских региона – Гродненская и Гомельская области – повысили стоимость проезда в общественном транспорте.

Решения облисполкомов опубликованы на Национальном правовом портале.

Стоимость проезда повышается сразу на 10 копеек и составит 70 копеек (80 копеек на экспресс-маршрутах).

Тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении повышаются на обычных маршрутах до 9 копеек за один километр проезда, на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах до 11 копеек, на экспрессных маршрутах до 12 копеек.