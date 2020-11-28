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ФИФА подтвердила состав корзин на жеребьевку отбора к ЧМ-2022

28.11.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 7 декабря, в Цюрихе (Швейцария) состоится жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира 2022 в Катаре.



ФИФА опубликовала обновленный рейтинг, по которому как раз и будет проводиться жеребьевка квалификации.

Вашему вниманию составы всех корзин:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

По регламенту, команды, которые будут выбраны при жеребьевки, будут распределены по группам в алфавитном порядке - от группы A к группе J. Все сборные в групповом раунде сыграют друг с другом дважды: дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года.

Отметим, что вы можете принять участие в опросе на нашем сайте, где бы вы могли выбрать желаемых соперников для сборной Украины.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки, которая начнется 7 декабря в 19:30 по Киеву. 

По материалам: iSport.ua
 
 
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В понедельник, 7 декабря, в Цюрихе (Швейцария) состоится жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира 2022 в Катаре.
 
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