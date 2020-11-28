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Навальный призвал Европарламент санкциями отправить яхты олигархов в Беларусь

28.11.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выступил на заседании комитета по международным отношениям Европейского парламента.

Он призвал страны ЕС ввести новые санкции против приближенных к Владимиру Путину олигархов и их активов, пишет sobesednik.ru 

Навальный уверен, что россияне не станут возражать против таких санкций. «Пока яхты Усманова стоят в Монако, никто не воспримет всерьез санкции. А они должны бить именно по олигархам, тогда эти меры поддержат 99% граждан России. Заставьте Абрамовича, Ротенберга и Усманова забрать их яхты и перевести в Беларусь», — сказал оппозиционер. По словам Навального, действующее руководство страны является «группой преступников, временно захватившей власть». 

Он также призвал Евросоюз не признавать выборы в Госдуму в 2021 году, если на них не допустят всех желающих кандидатов. 
 
 
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выступил на заседании комитета по международным отношениям Европейского парламента.
 
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