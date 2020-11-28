|
Навальный призвал Европарламент санкциями отправить яхты олигархов в Беларусь
Источник материала: Партизан
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выступил на заседании комитета по международным отношениям Европейского парламента.
Он призвал страны ЕС ввести новые санкции против приближенных к Владимиру Путину олигархов и их активов,
Навальный уверен, что россияне не станут возражать против таких санкций. «Пока яхты Усманова стоят в Монако, никто не воспримет всерьез санкции. А они должны бить именно по олигархам, тогда эти меры поддержат 99% граждан России. Заставьте Абрамовича, Ротенберга и Усманова забрать их яхты и перевести в Беларусь», — сказал оппозиционер. По словам Навального, действующее руководство страны является «группой преступников, временно захватившей власть».
Он также призвал Евросоюз не признавать выборы в Госдуму в 2021 году, если на них не допустят всех желающих кандидатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выступил на заседании комитета по международным отношениям Европейского парламента.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)