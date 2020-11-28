"Оно направлено на проникновение в корпоративную сеть организации и создание бот-сетей. Распространяется Emotet через электронные почтовые сообщения с вредоносным вложением или ссылкой на опасный информационный ресурс ("фишинг")", - говорится в сообщении на официальном сайте предприятия.













пишет interfax.by. Зачастую это установка стороннего вредоносного программного обеспечения, в частности, ориентированного на похищение банковской информации ("банкер") и шифрование данных ("шифровальщик"). Эксперты отмечают, что чаще всего к электронному письму прикрепляется документ Microsoft Office, конфигурации которого содержат инструменты для выполнения различных вредоносных функций,interfax.by. Зачастую это установка стороннего вредоносного программного обеспечения, в частности, ориентированного на похищение банковской информации ("банкер") и шифрование данных ("шифровальщик").





"К сожалению, одним из факторов риска является недостаточный уровень грамотности и осведомленности в сфере информационной безопасности, поэтому не пренебрегайте элементарными мерами по защите своих персональных устройств от кибератак. В первую очередь, необходимо проверить, не устарело ли ваше программное обеспечение и является ли оно лицензионным", - резюмировали в "Белтелекоме".



