ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На подпольной сигаретной фабрике в Польше задержали пятерых белорусов

28.11.2020 10:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Польская полиция ликвидировала нелегальную табачную фабрику, которая могла выпускать не менее 10 млн сигарет в месяц. Задержаны семеро человек — двое граждан Польши и пятеро граждан Беларуси.



Как уточняется в пресс-релизе, над этим делом уже долгое время работали сотрудники управлений в Гданьске и Лодзи. Собранная информация привела в Лодзинское воеводство, где на территории арендуемой частной собственности и находилась фабрика, сообщает belmir.by.

В ходе акции задержаны семеро человек. При обыске найдены и изъяты профессиональная технологическая линия стоимостью около 1 млн злотых, более 1,8 млн штук сигарет, резаный табак и необходимые для производства компоненты.

Следователи полагают, что на фабрике к моменту ее ликвидации могло быть изготовлено несколько десятков миллионов штук сигарет. Изъятые сигареты и резаный табак нанесли бы казне ущерб в размере более 2 млн злотых (около $530 тысяч).

Задержанным мужчинам в возрасте от 32 до 60 лет предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и производстве и сбыте подакцизных товаров. Они водворены под стражу сроком на 3 месяца.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польская полиция ликвидировала нелегальную табачную фабрику, которая могла выпускать не менее 10 млн сигарет в месяц. Задержаны семеро человек — двое граждан...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сванидзе: «Как только Путин предаст Лукашенко, силовики перестанут его поддерживать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика