Лавров в Минске: ритуальные танцы Хищника и Чужого

Лукашенко отошел от испуга и вернулся к прежнему вилянию





пишет ukrinform.ru Но и этого достаточно, чтобы давать некоторые оценки и делать выводы,ukrinform.ru





МИШУСТИН-ШОЙГУ-НАРЫШКИН В МИНСКЕ. И ЧТО В ИТОГЕ?





Начнем с предыстории и ожиданий. Напомним график предыдущих таких встреч. Российский премьер Михаил Мишустин прибыл в Минск на переговоры 3 сентября (четверг). Через полторы недели после этого, 14 сентября (понедельник), Лукашенко полетел на встречу с Владимиром Путиным в Сочи. А еще через два дня, 16 сентября (среда), в Минск прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.





Три столь важные встречи за какие-то две недели – это был рекорд за время белорусской революции. Как его чаще всего трактовали тогда, по свежим событиям? Испугавшись волны протеста, Лукашенко метнулся в сторону России. В Сочи он принял подчеркнуто униженную форму подчиненности (в белорусской чиновничьей фауне она заключается в имитации конспектирования речей вышестоящей особи). Визит премьера Мишустина – до того – часто подавался в качестве инвентаризации имущества поглощаемой компании. Приезд главы минобороны после – как показатель надежной защиты со стороны старшего брата.





Правда, и тогда уже звучали голоса, что Александру Григорьевичу ничего не стоит – как принять позу подчиненности, так и забрать ее обратно. Кремлевскими предохранителями от этого, более-менее надежными, казались, во-первых, кредитно-долговая линия, открытая Москвой, во-вторых – сливы из той же Москвы, что есть несколько сравнительно честных способов устранения Лукашенко Кремлем с заменой его на более удобного человека.





Что же тогда пообещал Лукашенко Путину?





Во-первых, безусловное принятие вассальной зависимости (прикрытой словами о более тесной интеграции), во-вторых – конституционную реформу в Беларуси для создания псевдопартийной системы по образцу российской. По московской схеме это должно было ослабить диктаторские полномочия Григорьевича и укрепить другие политсилы – вновь создаваемые и раскручиваемые карманные пророссийские партии. Такая разбалансировка властной вертикали должна были усилить контроль Москвы в Беларуси, сделать его более надежным.





При всем том Лукашенко еще и пообещал Москве «навести порядок» в стране, то есть прекратить протест. Но вот прошло более месяца, однако, протест продолжался. 22 октября (четверг) в Минск прибыл глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Что было воспринято прежде всего как дружеская помощь и обмен опытом в борьбе с «вихрями враждебными».





При этом тогда как-то не особенно обратили внимание или посчитали случайностью, что к этому приезду было приурочено создание в Беларуси пророссийской партии под символическим названием «Союз». Заседание ее оргкомитета состоялось накануне – 18 октября. И после этого, вплоть до прибытия Нарышкина, в провластных СМИ раскручивалась тема создания такой партии.





Но обратим внимание – в каких выражениях. «Политическая партия "Союз" готовится к регистрации».





«В Беларуси появится партия "Союз", выступающая за белорусско-российскую интеграцию». И вот мой любимый вариант, выражающий саму суть лукашенковской дипломатии: «Новая партия "Союз" может появиться до конца года». Всё – в будущем времени и сугубо предположительно!













То есть, как стало понятно теперь, задним числом, приезд Нарышкина был инспекционным не только в смысле наведения порядка, но и в том, насколько Лукашенко выполняет принятые обязательства. При помощи «Союза» Григорьич тогда «отмазался». Но вот прошло еще чуть более месяца и…





ДИАЛЕКТИКА ДВУХ ИСПУГОВ ЛУКАШЕНКО И МАНЕВРЫ ОППОЗИЦИИ





Всё это время Лукашенко всё более жестко подавлял протест – запугиваниями; арестами; избиениями, вплоть до убийства; более широким заведением уголовных дел, преследованиями журналистов, совершенствованием тактики рассечения колонн протестующих… И, надо сказать, добился в сумме некоторых успехов. Весь протест оказался «рассеченным», внешне, в самых массовых проявлениях, как бы подавленным, системно перешедшим на более низкий уровень – «осколочный». По мере того, как Лукашенко добивался эти успехов (в общем-то, относительных), его риторика плавно менялась. Братская дружба с Москвой никуда не исчезла, но все реже проскальзывали разговоры о реформе, о предстоящем уходе от власти.













Появилось впечатление, что Лукашенко отошел не только от первого испуга, но и от второго. Поясню, какой первый, какой второй… После первых дней, когда оказалось, что протест жесткими мерами не подавить, уговорами – тоже, Лукашенко испытал некоторую растерянность, но потом пришел в себя и начал контратаку, контрреволюцию. То был первый испуг. Параллельно, меняя риторику с антироссийской на пророссийскую, Григорьич метнулся к Москве. А там, получив поддержку, кредит, укрепил свои позиции у внутренней бюрократии, консолидировал ее вокруг себя. Так, со временем, прошел и второй его испуг – что Москва оставит или вовсе примет какие-то жесткие меры против него.





Всё это, конечно же, не осталось незамеченным Кремлем. Недовольство Григорьичем, конечно, было – и со времени, прошедшего после визита Нарышкина, нарастало. Однако выплеснуть его Москва не торопилась (и, кстати, не торопится). Накануне визита в Минск Лаврова РосТВ тему Беларуси заметно притушило, выпятив американские выборы; хитовую украинскую тему; а также ругань в адрес ЕС, особенно главы немецкого МИДа Хайко Мааса за его «русофобские» заявления… При этом кулуарно эксперты были убеждены: Лавров едет в Минск для предъявления Лукашенко претензий за невыполнение договоренностей, достигнутых в Минске.





Своя игра была у белорусской оппозиции. Она многое не проговаривает вслух, поскольку это серьезно мешало бы ее маневру, но в реальности все же пыталась установить контакт с российской стороной, чтобы та хоть как-то помогла приструнить разбушевавшегося и вновь возомнившего о себе «кровавого Лукашенко». Так, например, в качестве заметного успеха подавался факт, что, якобы, неназванный российский дипломат при ООН имел разговор с представителями белорусской оппозиции. Новым маневрам оппозиции также очень помог недавний опрос, проведенный в Беларуси.

Оказывается, с сентября по ноябрь количество сторонников Союзного государства (РФ+РБ) в стране сократилось с 51,6% – до 40%. Зато выросло количество людей, симпатизирующих Евросоюзу: с 26,7% – до 33%.

После этих цифр риторика, обращенная к Кремлю, была такая: мы вам ничего не обещаем, суверенитет для нас – главное. Но! Вы же видите, что поддерживая Лукашенко, Россия теряет рейтинг и симпатии белорусов. Перестаньте его поддерживать. А потом будем наново выстраивать взаимовыгодные отношения… В принципе, логично. Но не для Кремля – у него своя, особая логика.





СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ ЛАВРОВА: ГДЕ РЕФОРМЫ И СБЛИЖЕНИЕ?!





И вот Лавров приехал в Минск. Первые его слова, сказанные Лукашенко, заслуживают того, чтобы не просто пересказать, а смаковать их, как изысканный текст «из комедии абсурда». «Прежде всего, приветы от Владимира Владимировича, – сказал Лавров и продолжил. – Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде. Особенно ваши договоренности в Сочи».





Для тех, кто знает историю взаимоотношения ВВП и АГЛ, принуждения первым второго к слиянию, и вечных хитрых уверток Лукашенко, вот эти вот «приветы от Владимира Владимировича» – фраза смешная до колик. В переводе с «эзопова языка» на обычный она означает: «Мой шеф Путин крайне недоволен тобой и напоминает, что ты не в таком положении, чтобы снова вилять и хитрить». Хорошо также это: «[Путин] подтвердил все, о чем вы договорились… особенно договоренности в Сочи». Вновь даю перевод: «Дружище, помни встречу в Сочи, выполняй, что там обещал [конституционная реформа, сближение], и не думай, что ситуация для тебя так уж сильно изменилась».





Заканчивалась же ключевая часть главных мессиджей у Лаврова так: «Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства». Союзное государство, важно было его назвать! Поначалу речь Лаврова «конспектировал», демонстрируя подчиненность, глава белорусского МИДа Макей. После слов о Союзном государстве – перестал и лишь внимательно смотрел глазами-пуговками.





На всякий случай, Лавров еще отдельно напомнил про конституционно-реформаторские инициативы Лукашенко, «очень важные для белорусского общества». А также подчеркнул, что президент Путин выражал заинтересованность России «в том, чтобы эти инициативы состоялись, если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого». (Позже на совместной с Макеем пресс-конференции Лавров еще раз – и уже впрямую – скажет, что «стабилизации обстановки в Беларуси будет способствовать конституционная реформа»).





БЛА-БЛА-БЛА ЛУКАШЕНКО: МЫ ЗА УСИЛЕНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ!





Лукашенко же слушал всё сказанное с застывшей маской героя китайской оперы… Но рассмотрим его словеса. Первая фраза: «Наши встречи всегда продуктивны, с моей точки зрения, по крайней мере, для меня особенно и для Беларуси, для нашей прежде всего внешней политики, потому что есть возможность, как вы часто говорите, сверить часы, и мы этим пользуемся». Акцент – на внешней политике. Ну да, можно сказать, что это естественно, поскольку Лавров – глава МИДа и приехал формально на традиционную совместную коллегию МИДов РФ и РБ.





Но смотрим, что же говорит Лукашенко Лаврову в связи с внутренней политикой, конституционной реформой? Да, в общем, ничего. И вот как он сказал о двусторонних делах:

«Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить…». Оп-па! Какой реприманд неожиданный.

Еще недавно покорный вассал употребляет словечко, более естественное в устах Обамы или Буша. Правда, он этот термин несмело отвергает, однако, смотрим, что же вместо него: «… но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы». Какое узнаваемое, очаровательное лукашенковское бла-бла-бла: «усиление интенсификации», «тезис абсолютно напрашивается, не просто тезис, а практика», «чтоб вы понимали и знали». И дальше в том же духе, что Россия и Беларусь живут в соседних, но разных квартирах, оставшихся от СССР, и нужны «не просто добрососедские отношения, но очень близкие, братские отношения…».





Таким образом, можно констатировать, что в российско-белорусских отношениях многое вернулось на круги своя.

Лукашенко осмелел настолько, что вновь ведет себя по принципу «как с гуся вода».

При этом он надеется, что Кремль, панически боящийся «цветных революций» и «майданов», не решится жестко отодвигать его от трона. А значит, он может еще какое-то время продолжать прежнюю политику «нефть и деньги в обмен на поцелуи и обещания». Россия же хоть и очень недовольна этим, но пока всё терпит, потому что считает альтернативы еще худшим вариантом. Вот и Лавров на встрече желваками играл, но ничего резкого на ней или после нее не сказал. Более того, категорически отверг возможность встречи с белорусской оппозицией и жестко заявил, что вариант «цветной революции» в братской Беларуси не пройдет.

При этом в российских СМИ белорусская тема по-прежнему остается приглушенной. Видимо, кулуарно Лукашенко все же что-то пообещал (а он же ж человек надежный) и Москва предпочитает выжидать. Так что белорусская битва «Хищника» с «Чужим» не состоялась, впрочем, как и их союзный брак. Всё откладывается. Вместо этого продолжаются ритуальные танцы «Хищника» и «Чужого».





Тем временем, Тихановская в интервью анонсировала встречу с Байденом. Но несколько туманно (приглашение на инаугурацию, двустороння встреча?). Да и из Белого дома подтверждения пока нет. Но все равно интересно, тем более что избранный президент обещает активную политику на этом направлении.





фото с сайта ukrinform.ru