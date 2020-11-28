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Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?
Источник материала: СТВ
Мир кино непредсказуем. Кто-то ждёт своего звёздного часа едва ли не до пенсионного возраста. А кому-то везёт попасть в кинематограф в ещё совсем юные годы. Часто это бывают малозаметные роли даже не второго плана, а вообще эпизодические. Но ведь это лишь первый шаг на пути к славе и богатству. Взгляните, как выглядели в самом начале своей карьеры современные актёры и актрисы.
Данила Козловский, 14 лет
Кристиан Бэйл, 12 лет
Оксана Акиньшина, 14 лет
Бен Аффлек, 9 лет
Елизавета Арзамасова, 6 лет
Хлоя Морец, 7 лет
Артур Смольянинов, 15 лет
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Мир кино непредсказуем. Кто-то ждёт своего звёздного часа едва ли не до пенсионного возраста. А кому-то везёт попасть в кинематограф в ещё совсем юные годы. Часто...
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