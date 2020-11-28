Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?

Источник материала: СТВ

Мир кино непредсказуем. Кто-то ждёт своего звёздного часа едва ли не до пенсионного возраста. А кому-то везёт попасть в кинематограф в ещё совсем юные годы. Часто это бывают малозаметные роли даже не второго плана, а вообще эпизодические. Но ведь это лишь первый шаг на пути к славе и богатству. Взгляните, как выглядели в самом начале своей карьеры современные актёры и актрисы.

Данила Козловский, 14 лет



Фото: кадр из сериала «Простые истины»

Кристиан Бэйл, 12 лет

Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей



Фото: кадр из фильма «Анастасия. Загадка Анны»

Оксана Акиньшина, 14 лет



Фото: кадр из фильма «Сёстры»

Бен Аффлек, 9 лет



Фото: кадр из сериала «Вояж Мими»

Елизавета Арзамасова, 6 лет



Фото: кадр из фильма «Линия защиты»

Хлоя Морец, 7 лет



Фото: кадр из сериала «Защитник»

Артур Смольянинов, 15 лет



Фото: кадр из фильма «Кто, если не мы»