Стало известно, какое наследство оставил Диего Марадона

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Аргентинское издание Clarin оценило наследство, которое оставил после себя легендарный футболист, чемпион мира 1986 года Диего Марадона. Речь идет о нескольких домах и квартирами в Буэнос-Айресе и его пригородах аргентинской столицы, а также о внушительном автопарке.

Также по данным портала, будучи почетным председателем брестского футбольного клуба "Динамо", легендарный аргентинец получил в подарок от клуба грузовик-амфибию и бриллиантовое кольцо, которое оценили в €300 тысяч.

Кроме того, знаменитый футболист имел вложения на Кубе, в частности, инвестировал в местный гостиничный бизнес , а также делал бизнес-вложения в Венесуэле и Италии. По данным Clarin, общая стоимость наследства оценивается в сумму до $500 млн.

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