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Стало известно, какое наследство оставил Диего Марадона
28.11.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Аргентинское издание
© REUTERS / RICARDO MORAES
Также по данным портала, будучи почетным председателем
Кроме того, знаменитый футболист имел вложения на Кубе, в частности, инвестировал в местный гостиничный бизнес , а также делал бизнес-вложения в Венесуэле и Италии. По данным Clarin, общая стоимость наследства оценивается в сумму до $500 млн.
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В списке наследства легендарного футболиста - грузовик-амфибия и бриллиантовое кольцо, якобы полученные в подарок от брестского футбольного клуба "Динамо".
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