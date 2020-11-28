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Стало известно, какое наследство оставил Диего Марадона

28.11.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Аргентинское издание Clarin оценило наследство, которое оставил после себя легендарный футболист, чемпион мира 1986 года Диего Марадона. Речь идет о нескольких домах и квартирами в Буэнос-Айресе и его пригородах аргентинской столицы, а также о внушительном автопарке. 

© REUTERS / RICARDO MORAES
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Также по данным портала, будучи почетным председателем брестского футбольного клуба "Динамо", легендарный аргентинец получил в подарок от клуба грузовик-амфибию и бриллиантовое кольцо, которое оценили в €300 тысяч.

Кроме того, знаменитый футболист имел вложения на Кубе, в частности, инвестировал в местный гостиничный бизнес , а также делал бизнес-вложения в Венесуэле и Италии. По данным Clarin, общая стоимость наследства оценивается в сумму до $500 млн.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В списке наследства легендарного футболиста - грузовик-амфибия и бриллиантовое кольцо, якобы полученные в подарок от брестского футбольного клуба "Динамо".
 
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