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Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать
28.11.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Правда ли, что чем длиннее описание, тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд – с наркотиком? А шаурма – вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).
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"Котлеты как у бабушки", "из качественнейших продуктов", "подрумяненный и сочный". Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо?
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