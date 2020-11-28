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Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать

28.11.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать

Правда ли, что чем длиннее описание, тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд – с наркотиком? А шаурма – вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).

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"Котлеты как у бабушки", "из качественнейших продуктов", "подрумяненный и сочный". Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо?
 
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