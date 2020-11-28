В Варшаве открылась фотовыставка про разбуженную Беларусь

Источник материала: Onliner

В Варшаве открылась выставка снимков, которые вы могли видеть в публикациях белорусских изданий. В том числе у нас. Фотографии размещены на ограждении парка Лазенки Королевские. Каждый прохожий может увидеть (неоконченную) историю наших выборов в доходчивых картинках. Некоторые из этих кадров дорого обошлись фотографам. Предполагается, что выставка также побывает в Праге, Брно, Киеве, Риге, других городах.

В экспозиции использованы фотографии Влада Борисевича, Максима Малиновского, Александра Ружечки и Максима Тарналицкого (Onliner), Дарьи Буракиной, Вадима Замировского, Ольги Шукайло (Tut.by), Надежды Бужан («Наша Ніва»), Ирины Ареховской («Белсат»), Сергея Сацюка (Naviny.by).





Организаторы проекта уложили четыре месяца белорусской истории в 25 наиболее говорящих снимков.

Мы напомним некоторые моменты.





















































Организаторами выставки «Абуджаная Беларусь» выступили информационный офис «Беларусь в фокусе», Press Club Belarus и Press Club Polska.