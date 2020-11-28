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В Варшаве открылась фотовыставка про разбуженную Беларусь
Источник материала: Onliner
В Варшаве открылась выставка снимков, которые вы могли видеть в публикациях белорусских изданий. В том числе у нас. Фотографии размещены на ограждении парка Лазенки Королевские. Каждый прохожий может увидеть (неоконченную) историю наших выборов в доходчивых картинках. Некоторые из этих кадров дорого обошлись фотографам. Предполагается, что выставка также побывает в Праге, Брно, Киеве, Риге, других городах.
В экспозиции использованы фотографии Влада Борисевича, Максима Малиновского, Александра Ружечки и Максима Тарналицкого (Onliner), Дарьи Буракиной, Вадима Замировского, Ольги Шукайло (Tut.by), Надежды Бужан («Наша Ніва»), Ирины Ареховской («Белсат»), Сергея Сацюка (Naviny.by).
Организаторы проекта уложили четыре месяца белорусской истории в 25 наиболее говорящих снимков.
Мы напомним некоторые моменты.
Организаторами выставки «Абуджаная Беларусь» выступили информационный офис «Беларусь в фокусе», Press Club Belarus и Press Club Polska.
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В Варшаве открылась выставка снимков, которые вы могли видеть в публикациях белорусских изданий. В том числе у нас. Фотографии размещены на ограждении парка...
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