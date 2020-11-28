Как Лукашенко хвалил Гитлера

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«История Германии - это в какой-то мере отпечаток истории Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень строгому правлению знаменитого Адольфа Гитлера. И не все плохое было связано в Германии со знаменитым Адольфом Гитлером. Вспомните его правление в Германии. Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло своей высшей точки. Это соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента».

«Подчеркиваю, что у одного человека не может быть все черное или все белое. Есть и положительный момент. Гитлер сформировал могущественную Германию благодаря сильной президентской власти. Германия выросла благодаря сильной силе, благодаря тому, что вся нация смогла консолидироваться и объединиться вокруг сильного лидера. На этом этапе на первый план выходят глава государства - президент, его авторитет, его ведущая роль. Этому учит нас немецкая история. Сегодня мы переживаем тот же период времени, когда нам нужна консолидация вокруг одного или группы людей, чтобы выжить, выжить и снова встать на ноги».

«Заявление господина Лукашенко действительно было в интервью. Но наша редакция решила не публиковать эти заявления и, в частности, для того, чтобы не предоставлять крупную национальную немецкую ежедневную газету в качестве платформы для таких тезисов».

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Было озвучено его интервью немецкой газете Handelsblatt, в котором глава государства, в котором каждый четвертый погиб во время войны с нацистами, хвалил Гитлера.Вот высказыванияна языке оригинала.Сначала это слова, сказанные корреспонденту HandelsblattЧерез несколько дней Лукашенко уточнил свои оценки в разговоре с белорусскими журналистами.Вы не поверите, но сначала белорусский народ узнал об отношении своего президента к Гитлеру ... по Белорусскому государственному радио.Читатели немецкого издания не увидели фразу о Гитлере - редакция решила не включать ее. В интервью московской газете «Известия» корреспондент Handelsblatt Маркус Циннер, беседовавший с Лукашенко, объяснил это решение следующим образом: