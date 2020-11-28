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Грандиозные результаты: астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет успех 28-29 ноября

28.11.2020 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Грандиозные результаты: астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет успех 28-29 ноября
Коллаж: РБК-Украина
Последние выходные ноября станут весьма насыщенными и энергичными днями для большинства представителей зодиакального созвездия. Нужно нацелиться на только на действия, но и стремиться к грандиозному результату. Стоит приложить все усилия, так как такого удачного сочетания планет и звезды придется потом долго ждать.

Астрологи предупредили, что воскресенье не подходит для подвигов в профессиональном плане и посоветовали хорошо отдохнуть. Также стоит опасаться конфликтов на бытовой почве и следует терпимее относиться к недостаткам близким. Для кого эти выходные дни станут периодом важного подъема и удачи, сообщает ТСН.

Дева


Звезды дадут уникальную возможность, чтобы запустить любой, даже самый трудный и сложный проект. Самые благоприятные условия будут в субботу, а в воскресенье нужно хорошо отдохнуть и с понедельника продолжить воплощение в жизнь работы, на которую было потрачено столько сил. Астрологи предупредили, что успеха поможет достичь еще одно важное правило – все старые дела и проекты нужно завершить перед запуском нового, иначе энергия будет распыляться.

Весы


Весам звезды сулят улучшение материального положения и у каждого из представителей этого знака будет свой собственный путь к богатству. Самое важное на этих выходных – это использовать все шансы, которые подкинет судьба. Это может быть важный телефонный звонок, предложение о сотрудничестве, подписание необходимого договора. В субботу стоит быть внимательнее и осторожнее, чтобы не пропустить событие, которые может полностью поменять жизнь.

Водолей


Представителям этого знака Зодиака стоит разрешить себе небольшой риск – это повысит шансы на неплохой доход. Можно купить лотерейный билетик или сделать ставку. Важно помнить о том, что каким бы не был выигрыш – это разовая акция и не стоит испытывать судьбу таким образом постоянно. Иначе это может привести к серьезным потерям. Риск должен быть обдуманным и разумным, а воскресенье стоит потратить на то, чтобы подумать о том, куда потратить свой выигрыш.
 
 
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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым выходные принесут сказочную удачу.
 
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