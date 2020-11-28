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«Ситуация немного непонятная»: прогноз курса рубля на неделю 30 ноября – 4 декабря
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Ожидания снижения курса доллара на Белоруской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не оправдались: средневзвешенный курс американской валюты вырос на 1,2% и достиг 2,5817 рубля за доллар. Неожиданно подвел российский рубль, который вначале укрепился против доллара на торгах Московской биржи, но затем резко подешевел.
Средневзвешенный курс евро на прошедшей неделе поднялся на 1,6% – до 3,0794 рубля за евро 27 ноября.
Аналогичный курс российского рубля вырос на 1,5% – до 3,4056 белорусских рубля за 100 российских.
При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе неожиданно увеличилась на 1,4%, а среднедневной объем торгов валютами на бирже сократился до 67,4 млн. рублей со 104,6 млн. рублей на предшествовавшей неделе.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Столь значительное увеличение стоимости валютной корзины на фоне падения объема торгов указывает на сокращение как предложения, так и спроса на валюту, но с преобладанием первого. Скорее всего, это указывает на резкое снижение экспорта товаров из РБ, по-видимому, в связи введением карантина во многих странах мира из-за второй волны пандемии.
Не исключено, что произошедшее является следствием нового ухудшения отношений руководства Беларуси и России. На прошедшей неделе появились признаки, указывающие на это. Похоже, что президент Беларуси Александр Лукашенко решил, что в связи с политическим кризисом он получит помощь от России, не отдав братской стране ничего. Руководство России, похоже, против.
По крайней мере, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 25 ноября сказал, что если Беларусь рассчитывает на скидку по цене на газ в 2021 году, то и Россия вправе рассчитывать на скидку по тем или иным группам товаров. То есть идет торг. Александр Лукашенко ничего о скидках по товарам не говорил, но зато в ходе встречи с руководителем временной администрации банка Надеждой Ермаковой 24 ноября в много рассуждал о Белгазпромбанке и его российских акционерах, которые не хотят заниматься им после того как белорусская сторона неожиданно арестовала почти все руководство банка и ввело в нем временную администрацию, хотя никакой необходимости в этом не было.
Александр Лукашенко, возможно, рассчитывал, что он согласится убрать администрацию в Белгазпромбанке или снимет обвинения с банкиров в обмен на снижение цен на газ или другие преференции. Однако эта затея провалилась, так как российская сторона не просит вернуть банк. В связи с этим Александр Лукашенко сказал, что если акционеры банка не хотят с ним работать, то с ним будет работать белорусская сторона.
Впрочем, ситуация немного непонятная, так как Надежда Ермакова сообщила, что якобы по согласованию с российскими акционерами идет формирование нового руководства банка, которое может быть завершено уже в декабре текущего года. Но в Газпроме не подтвердили эту новость.
Так что, разногласия между руководством РБ и РФ, похоже, сохраняются. На это указывает и визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Беларусь, в ходе которого никакой конкретной информации об экономических отношениях РБ и РФ озвучено не было.
Но некоторые результаты переговоров имеются. Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина на расширенном совещании постоянных комиссий Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи и по бюджету и финансам сообщила, что если в настоящее время белорусские НПЗ покупают нефть по цене, равной 85% от мировой, а в 2021 году будет покупать за 88-90% от мировой цены. То есть, белорусская сторона уступила по тому вопросу, из-за которого в прошлом году она вообще прекратила покупать нефть в РФ.
Чем бы это не вызывалось, сокращение предложения валюты на БВФБ идет быстрее снижения спроса на нее, поэтому можно ожидать, что ослабление рубля в начале декабря продолжится. Впрочем, подобная ситуация наблюдалась и в конце октября, и тогда в начале ноября корзина стабилизировалась. Но сейчас ситуация, похоже, хуже, поэтому можно ожидать роста стоимости валютной корзины на текущей неделе примерно на 0,5%.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
В начале прошедшей недели американская валюта оказалась под давлением, так как в США объявили о возможной начале массовой вакцинации уже в середине декабря текущего года. Там есть две вакцины, разработанные компаниями Pfizer Inc и Moderna Inc., которые считаются безопасными и эффективными. Немаловажно, что эти компании могут производить вакцину в огромных количествах – более 40 млн. доз в месяц. Это означает, что в течение полугода пандемия COVID-19 в США может быть остановлена.
Надежды инвесторов на такое развитие событий привели к снижению спроса на доллары, которые рассматриваются как защитный инструмент, и росту спроса на активы развивающихся стран. Ослабел доллар и по отношению к евро.
Негативной для доллара была также новость о том, что президент США Дональд Трамп согласился с передачей дел Джо Байдену, который начал формирование своей команды. В ней в качестве министра финансов фигурирует Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС. Она известна как сторонница мягкой денежно-кредитной политики, поэтому данное назначение способствует ослаблению доллара.
Однако развить успех европейской валюте не удалось, так как инвесторы ожидают, что на заседании ЕЦБ 10 декабря будет принято решение об оказании дополнительной поддержки экономике ЕС. Она может оказаться довольно существенной, что ослабит евро. Пока же ситуация остается неопределенной, поэтому евро, если и укрепится против доллара за неделю, то ненамного – примерно на 0,5%.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
В начале прошедшей недели курс доллара резко пошел вниз и опустился ниже 76 рублей, что было вызвано уже упомянутыми событиями в США, связанными с ожидаемым началом всеобщей вакцинации и действиями президента США.
Воодушевленные иностранные инвесторы активно покупали российские ценные бумаги. На покупку акций и облигаций за неделю они потратили, по оценкам российских экспертов, почти пол миллиарда долларов. Кроме того, рубль поддержал рост цен на нефть на мировом рынке. В честности, 25 ноября фьючерсы на нефть марки brent на бирже ICE поднимался до 49,06 доллара за баррель.
Однако в конце прошедшей недели на Московской бирже неожиданно появились крупные покупатели валюты, в связи с чем курс доллара 27 ноября снова превысил 76 рублей, хотя и ненадолго. Это может быть связано тоже с событиями в США, связанных с формированием будущей администрации Джо Байдена. Там подбираются люди, крайне негативно настроенные по отношению к России. Правда, российский Минфин настроен оптимистично. В нем считают, что введение жестких санкций со стороны в США маловероятно, так как это противоречит интересам иностранных инвесторов.
Но, похоже, что российские компании и банки так не думают. Поэтому на текущей неделе можно ожидать роста курса доллара на Московской бирже еще примерно на 0,5%. Новость об американских вакцинах уже отыграна, а ожидать, что кто-то из американского руководства скажет что-либо хорошее в адрес России, не стоит.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
Если сделанные прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ на текущей неделе может подняться еще примерно на 0,5-1%. Но это в том случае, если ситуация во внешней торговле РБ действительно серьезно ухудшилась.
Прогноз на понедельник 30 ноября
Курс российского рубля на Московской бирже во второй половине пятницы 27 ноября поднимался выше 76 рублей за доллар, но затем опустился до прежнего уровня – 75,8525 рубля за доллар.
На рынке форекс за то же время курс евро поднялся на 0,3% и достиг 1,1961 доллара за евро, что было вызвано хорошими данными о восстановлении экономики Китая.
Такая динамика курсов создает возможность снижения курса доллара на открытии торгов на БВФБ 30 ноября на доли процента.
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Ожидания снижения курса доллара на прошедшей неделе не оправдались.
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