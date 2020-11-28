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28 ноября - благостный и светлый день: что можно и нельзя делать, все приметы
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Наши предки верили, что святой Гурий способен разогнать всю нечисть, которая стремится скрыться в земле, боясь морозов и зимы, до Святок. Также считалось, что если попросить у Гурия излечения от болезней, особенно от зубной боли, то недуг скоро пройдет.
В этот день начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. Он будет идти 40 дней и не считается очень строгим. По традиции, в этот период стоит ограничить себя в разных удовольствиях, а также в развлечениях.
В этот день именины у Авива, Григория, Гурия, Дмитрия, Евстохия, Елпидия, Кинтиона, Маркелла, Никиты, Николая, Паисия, Петра, Самона, Стефана, Филиппа, Фомы.
Приметы этого дня:
Если 28 ноября выпадет снег, он пролежит до весны.
Сильный ветер предвещает беспокойную погоду до Николая (19 декабря).
Если лошади громко ржут — хороший знак.
Мрачная, но теплая погода предвещает ненастный май.
Мороз 28 ноября — исчезнет нечистая сила.
Если сходить и покупаться в бане в этот день, будешь здоровым весь год.
Что нельзя делать в этот день
Не стоит сплетничать, сквернословить и распускать неправдивые слухи о людях.
Нельзя убирать дом вечером, чтобы не встретить Рождество с нечистью.
Не отказывайте в милостыне, чтобы деньги не покинули ваш дом.
Не уходите на охоту или рыбалку, чтобы не навлечь на себя несчастья.
Сегодня под запретом мясо, рыба, алкоголь.
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Мороз 28 ноября — исчезнет нечистая сила.
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