Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Украины опроверг бред Таракана 28.11.2020, 11:26

Фото: Reuters

Безумный диктатор выдал новую «шифровку» от «Ника и Майка».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких таких слов, которые привел Таракан, в его разговорах с главой МИД Германии не звучало. Об этом Кулеба написал в Twitter .

Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти «душити» Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно. https://t.co/5gq64B0yKP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 27, 2020

«Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Масом не звучало. Я принципиально против того, чтобы «душить Беларусь», ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно», — написал Кулеба.

В пятницу посещая 6-ю клиническую больницу, Таракан в беседе с врачами выдал новую порцию бреда в духе «перехвата» спецслужбами «разговора Ника и Майка».

— Ноябрь месяц — интересна позиция украинцев, я выбрал специально по Украине. Кулеба заявил главе МИД Германии, цитата: «Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер (в Беларуси). Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производств», — заявил безумный Таракан.

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