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Глава МИД Украины опроверг бред Таракана
Источник материала: Хартия'97
Глава МИД Украины опроверг бред Таракана
Безумный диктатор выдал новую «шифровку» от «Ника и Майка».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких таких слов, которые привел Таракан, в его разговорах с главой МИД Германии не звучало. Об этом Кулеба написал в
«Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Масом не звучало. Я принципиально против того, чтобы «душить Беларусь», ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно», — написал Кулеба.
В пятницу посещая 6-ю клиническую больницу, Таракан в беседе с врачами выдал новую порцию бреда в духе «перехвата» спецслужбами «разговора Ника и Майка».
— Ноябрь месяц — интересна позиция украинцев, я выбрал специально по Украине. Кулеба заявил главе МИД Германии, цитата: «Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер (в Беларуси). Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производств», — заявил безумный Таракан.
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Безумный диктатор выдал новую «шифровку» от «Ника и Майка».
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